全美多地暴力抗議 警出動催淚瓦斯145人被捕21警傷

今夏因為種族不平等引發的「黑人命也是命」抗議示威行動越演越烈。全美多個主要大城上周末抗議活動變調轉趨重大暴力，從西雅圖、波特蘭、加州屋崙(奧克蘭)和洛杉磯，以及德州和維吉尼亞州25日、26日紛出現聯邦警方、地方警方與抗議群眾，迭迭暴力衝突，不僅城市街坊狼藉，店家、警局甚至法院都遭破壞；警方以催淚瓦斯和辣椒噴霧驅逐示威者，逮捕各地至少145人，起碼21名警察掛彩。

奧斯汀 一持槍示威者遭擊斃

德州警方表示，首府奧斯汀一名持槍示威男子25日晚間10時許在市區遭擊斃；事發時的影像顯示，多名示威者遊行經過十字路口，一輛車鳴喇叭；幾秒後，傳出五聲槍響，接著更多巨響大作。

警方表示，男子可能持步槍走向該車，從車內開槍的駕駛已被捕並配合調查，除了該名男子死亡外，這起事件無其他人受傷。

波特蘭 聯邦法院被群眾包圍

位於波特蘭市的哈斐德(Mark O. Hatfield)聯邦法院多周以來成為示威者聚集之處，一群護士加入家長團體，以人牆包圍法院；當局在示威群眾突破聯邦法院建築圍牆後，宣布示威已變成暴亂。川普總統下令國土安全部已派員前往波特蘭市保護聯邦財產建築，防止遭到示威者破壞。

波特蘭警方推文寫道，「市區的人群採取暴力」，造成「公共安全警報」。

聯邦探員和地方警察26日清晨出動催淚瓦斯驅逐示威者，但抗議人士堅守陣地，雙方推擠叫喊，場面爆烈，衝突現場阻礙十字路口，不少人被捕。

數百名抗議群眾25日晚間在波特蘭市區萬豪(Marriott)酒店外抗議，指酒店有聯邦警力住宿；群眾揮旗高喊「不再有殘暴！」、「萬豪，把他們踢出去！」等。

酒店翌日請走多名賓客，酒店經理說，建築輕微受損，外牆遭人塗鴉。

西雅圖 和平遊行變暴動示威

西雅圖警方26日下午則宣布和平示威已成暴動(riot)，以辣椒噴霧和閃光彈試圖驅逐在國會山莊街坊遊行的約2000名支持「黑人的命也是命」(BLM)群眾，這是西雅圖一個多月來最大規模BLM遊行。

維州里奇蒙警方在推特上公布多張石塊和電池的照片，指這些是示威者用來丟員警的物品；襲警情況發生後，警局總部外的多功能警車遭示威群眾縱火，警方只好把警察總部外圍的示威當作非法集會辦理，施放催淚瓦斯和辣椒噴霧驅逐示威者。

加州屋崙 暴徒火燒法院毀警局

加州屋崙也出現暴徒放火燒法院，搗毀警察局，甚至朝官員發射煙火；警方表示，約700名示威群眾25日晚間參與和平遊行，但一大群人突然開始砸窗戶、到處塗鴉，甚至蓄意持雷射筆指向警方。

市區多處起火，包括阿拉米達縣高等法院，所幸火勢迅速獲得控制。警方表示，示威者「一面打破民宅窗戶，一面朝居民謾罵種族誹謗字眼」，警局有多處玻璃窗被砸毀，大樓也遭噴漆；屋崙警方在深夜宣布非法集會後，開始驅趕示威者，並逮捕多人。

幕僚長：美國不能讓暴民襲警

洛杉磯示威群眾則在聯邦法院前與警方衝突，影片顯示，群眾砸破玻璃、朝警方丟擲塑膠水瓶；抗議人士則說，是警察先對群眾發射橡膠子彈。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)26日捍衛部署聯邦幹員的政策，稱他們是為了保衛遭示威者攻擊的法院。

梅杜斯接受「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)訪問時說：「法院遭破壞，他們試圖燒毀法院，我們不能讓這種事在美發生，暴民還襲警。」