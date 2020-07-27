美國總統大選倒數百日 3大民調看衰川普

距離11月大選投票僅剩100天，越來越多國人認為川普總統的施政方向錯誤，民主黨準總統候選人拜登的選情逐漸看好。

美聯社與公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)民調顯示，只有32%受訪者認同川普處理新冠肺炎疫情的方式，而在川普向來引以為傲的經濟方面，也逐漸失信於民。

川普連任陣營與白宮的的民意支持溜滑梯，接續川普數月來輕忽疫情影響而至，川普上周終於鬆口，坦言疫情可能再變好前變得更糟。

在口罩方面，川普也改弦易轍，呼籲國人跟進防疫；他原本執意舉辦8月確認提名的全國黨代表大會，日前也宣布停辦。

距離選舉投票日剩不到三個月，川普試圖傳遞他與拜登在文化上的差異，以及不祥的「法律與法治」訊息，強調在他的治理之下，國家才可能再度重回正軌。

美聯社與公共事務研究中心民調顯示，約80%美國人認為川普走錯方向，38%認為經濟景氣，不比起疫情開始前、1月調查的67%。

拜登競選團隊則經此次選舉看作對川普的公投，檢核川普四年來的施政績效。

「人們生病且厭倦政府，分裂、破碎且無法把事情做好」；拜登競選副總幹事凱特‧貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)說：「人們現在對川普的感覺，是充滿利己政治談話的大雜燴。」

有線電視新聞網(CNN)與獨立民調機構SSRS公布的各州民調顯示，拜登在佛州(拜登51%、川普46%)、亞利桑納州(拜登49%、川普45%)和密西根州領先川普(拜登52%、川普40%)，其中密西根州的支持率差距符合CNN最近全國民調的差距(拜登52%、川普40%)。

川普在2016年大選時，拿下前述三個戰鬥州，其中又以密西根州的10704票險勝；CNN與SSRS的民調對象為登記選民，但當民調訪查選民最可能在投票日中支持哪位候選人時，兩人的支持率相當。

另據哥倫比亞廣播公司(CBS)與YouGov的民調顯示，拜登在密西根州以48%領先川普的42%，但拜登在俄亥俄州以45%輸給川普的46%。