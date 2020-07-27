基金會禁用雷根肖像募款 川普嗆：華郵經營的

由於前總統雷根基金會要求川普總統及共和黨全國委員會(RNC)，接下來在競選期間，不得再打著雷根名字以及使用雷根肖像，來進行募款，川普26日在推特發文大罵基金會難不成是「華盛頓郵報」在經營的；另外，因民調落後，川普的怒火也波及原先挺川的福斯新聞網(Fox News)。

「國會山莊報」(The Hill)26日報導，川普發推文指出，雷根基金會的主席小瑞安(Frederick Ryan Jr.)另是華郵的發行人兼執行長。福斯新聞網近來民調指出川普落後給民主黨準候選人白登，川普推文中也痛斥福斯做假民調。

川普會發這條推文，是因為華郵率先報導，雷根基金會上星期要求川普連任競選營以及RNC，接下來選戰過程中，別再使用雷根的名字及肖像來募款。基金會這麼做，是因為川普競選陣營發出電子郵件，要求捐款至少45美元，才有機會收到「限量版」的金色套幣，而套幣上有雷根及川普的名字、肖像。

川普推文寫道，「也就是說，華郵在經營雷根基金會嘍，還有綽號『瑞諾』(RINO)的保羅‧瑞安(Paul Ryan)在福斯董事會任職，這真太可怕了。總之我們會勝選的，即便有造假、貶低式的福斯民調亦然（該民調嚴重出錯五年了）！」

雷根基金會行銷部主任梅莉莎‧紀勒(Melissa Giller)25日向國會山莊報表示，RNC在未獲基金會同意下，使用雷根肖像，而肖像使用權歸基金會所有。

RNC連絡部主任阿倫斯(Michael Ahrens)則向國會山莊報說，雷根基金會最近才接待川普一家，替基金會募款，而且以往不曾拒絕RNC使用雷根總統的名字及肖像。話雖如此，阿倫斯表示RNC出自尊重，將不再寄出有雷根名號的募款電郵。