後繼無力？川普民調落後吸引不了富豪 募款落後

川普總統不僅民調低迷，現在連支持他的超級政治行動委員會(Super PAC)募款和開銷金額，都輸給民主黨陣營，使共和黨內部憂心。

力挺川普的「美國第一行動」(America First Action)財力遠遠不如民主黨陣營，讓共和黨內部開始充滿憂慮。他們害怕身為打擊民主黨準候選人白登(Joe Biden)先鋒的組織，無法為川普挽回選情。

支持民主黨的兩個超級政治行動委員會，在電視和廣播廣告上的花費，是共和黨派的四倍之多。兩個力挺白登的超級PAC「美國優先事項」( Priorities USA)和「美國大橋」(American Bridge)在日後，還有總價5410萬美元的廣告播出。

挺民主黨的「美國優先」(America First)也預計花費3360萬美元，其中的2300萬美元預計在亞利桑納州、北卡羅來納州、賓州和威斯康辛州等購買廣告。民主黨第三大的PAC「前進未來」(Future Forward)，也將挹注1900萬美元電視廣告費。

川普陣營在電視廣告上也毫不手軟，4月起已花費7000萬廣告費，但民主黨逐漸追上。川普顧問團和捐款者擔心，民調下探之際缺少外圍掩護，並且在夏天，浪費了擊敗對手最重要的時機。

傳統上PAC與陣營官方相比，立場更為鮮明強硬，而且個人捐獻金額沒有限制。但與好幾個PAC合作的民主黨陣營不同，川普陣營以美國第一行動獨大，現在卻面臨無法吸引富豪捐贈者的窘境。上個月接近一半的募款，來自地產開發商巴默(GeoffreyPalmer)的200萬美元捐款。

但「美國優先」事項不管在匿名政治現金和個人大戶募款上都有斬獲，6月974萬美元捐款中，350萬美元來自一個政治獻金組織「1630基金」(Sixteen Thirty Fund)。光這一筆捐款，就打平「美國第一行動」整個月的捐款。

超級PAC不允許與候選人或選戰陣營聯合策劃活動，但雙方陣營的官方募款上，白登已經連贏兩個月。「美國第一行動」發言人凱莉‧沙德勒(Kelly Sadler)表示：「捐款來來去去，離選舉還有幾個月，會發生什麼事還很難說。在總統帶領下，經濟反彈優於預期，捐款者更有信心，我們將會看到成果。」