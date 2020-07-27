美下一輪1兆美元紓困案 白宮想縮減規模

美國有線電視新聞（CNN）報導，高階白宮協商代表正力求縮減下一輪紓困方案的規模，此時距離參院共和黨籍議員計劃公布其1兆美元法案內容的時間，只剩一天而已。

美國財長米努勤和幕僚長梅多斯兩人周日（26日）接受電視訪問時，都提到有可能先推出較小規模的方案，另有數位幕僚透露，在白宮官員和參院共和黨籍議員的近日討論中，這已經成為領先選項。

共和黨尚未公布方案就考慮縮減規模，凸顯出即將上場的兩黨協商會有多困難。行政官員之所以想這樣做的主因之一是，梅多斯、米努勤上周與眾院議長裴洛西和參院少數黨領袖舒默首度開會並不順利。

一位官員說：「他們對事情談得成的樂觀程度已大大降低。」

縮減過的方案將聚焦期限在即的議題，例如將在7月底到期的失業補助，以及距離學校開學僅數周時間的教育經費撥款。如果共和黨決定朝這個方向走，民主黨可能承受沉重壓力。

然而，裴洛西已經明白表示，民主黨不考慮分階段的做法。她說：「這是一套方案，不能化整為零。」

根據消息人士和梅多斯，白宮協商代表和參院多數黨領袖麥康諾的幕僚整個周末都在研商有關更廣泛共和黨提案的系列議題，預計可在美東時間周一下午公布內容。

這會是共和黨討價還價的起點，民主黨5月於眾院通過規模3兆美元的法案後就苦等共和黨版本。麥康諾本想上周公布內容，但行政官員提出一系列技術性、有時甚至被批為無關緊要的議題，拖延協商。

最大的窒礙之處在於即將到期的600美元聯邦失業補助。行政官員和國會幕僚花了好幾天，反覆討論實施縮減版補助的技術機制，他們嘗試將薪資替代率訂在大約70%。