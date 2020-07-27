快訊

獨家／公視震撼彈 總經理等三位高層宣布請辭

遙控手銬、音波砲可能上陣 鎮暴不用那麼暴力！

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合26日電
川普總總派遺聯邦武力進駐平亂，造成聯邦與地方職權的衝突。圖為波特蘭市的「黑人命也是命」抗議群眾20日利用手機燈，向聯邦警方抗議。美聯社
川普總總派遺聯邦武力進駐平亂，造成聯邦與地方職權的衝突。圖為波特蘭市的「黑人命也是命」抗議群眾20日利用手機燈，向聯邦警方抗議。美聯社

全美各地執法人員與示威者持續爆發暴力衝突，關於警方如何減少使用致命武力的爭論四起；警方因此開始嘗試新的、非致命的高科技設備。

部分業者推出了遙控手銬等高科技工具供警方使用，可取代防暴噴霧、橡膠子彈、霰光彈等較危險的選項。

人權團體「國際特赦組織」(Amnesty International)分析自5月26日至6月5日的500個抗爭錄影片段後發現，全美40個州與華盛頓特區(District of Columbia)，共發生125起過度使用暴力執法的事件。

國際特赦組織指出，各州與地方警察、國民兵部隊、以及數個聯邦機構的安全部隊成員，都曾有過度使用武力的行為。

記錄在案的濫用武力行為包括毆打、濫用催淚瓦斯與防暴噴霧，以及不當且有時無差別地投擲較不致命砲彈，例如海綿彈和橡膠子彈。

國際特赦組織武器研究人員卡斯納(Brian Castner)說：「我們看到濫用催淚瓦斯、防暴噴霧、胡椒彈、40公釐震撼彈等案例，基本上是不當使用較不致命武器的每一種組合。」

部分人士堅稱，保有其他選項，對於避免開槍需求來說相當重要。

曾任紐約市警副督察的佩格斯(Corey Pegues)說：「員警應該準備這些裝備以供使用，不應只能使用致命的槍枝武器，因為這是全美唯一一個被公民授權奪走民眾性命的職業。」

其中一種新工具是名為Bola Wrap的手持武器，可以發射八呎長的克維拉(Kevlar)繩索，用以套牢嫌犯。

還有被稱為音波砲的長程聲波武器、雷射武器、以泡沫材料與白堊製成的新型砲彈、臭彈、以及電擊槍。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死數日後，示威爆發暴力衝突時，電擊槍製造商Axon公司股票上漲超過18%，達到史上最高紀錄。

而較不致命武器的市場，預期將於2023年達到118億5000萬元。

國際特赦組織 警察 非洲

延伸閱讀

販毒集團展示武力 墨國總統漠視

新任警局長劉柏良詹永茂 防暴維安列重點

荷蘭查獲貨櫃改裝的「酷刑室」 有牙醫椅、手銬、鉗子

配發警察單位電擊槍 徐國勇：6公尺內紅點對到就打得到

相關新聞

影／德州南部遭漢娜重創 美墨邊境也撐不住

颶風漢娜（Hanna）26日凌晨挾帶烈風大浪重擊美國德州南部海岸，使得已遭受新冠病毒疫情重創的地區，又面臨暴雨之災。

中共不改變 世界不安全？蓬佩奧發表「新鐵幕演說」

美國國安、情報與司法首長近期陸續批評中共之後，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於7月23日發表對中政策重量級演說，強調中共為自由世界的最大威脅，呼籲盟友共同促進中共政權改變。蓬佩奧這場演說升高意識形態對峙情勢，被國際輿論視為具有美中冷戰「新鐵幕演說」之歷史地位。

痛批球員下跪「無禮」 川普延後洋基棒球場開球

川普總統26日說，他已延後原訂下月出席職棒大聯盟(MLB)紐約洋基隊(New York Yankees)主場開球的計畫，原因是自己「非常專注」在新冠病毒疫情及經濟上，但他仍承諾：「我們在本季稍後一定會做到！」

遙控手銬、音波砲可能上陣 鎮暴不用那麼暴力！

全美各地執法人員與示威者持續爆發暴力衝突，關於警方如何減少使用致命武力的爭論四起；警方因此開始嘗試新的、非致命的高科技設備。

川普派聯邦武力到地方 學者憂心總統擴權

川普總統誓言派聯邦武力到許多城市，保護特定聯邦財產、恢復整體秩序與對抗暴力犯罪；他的理由與方式有別於過去總統派軍的情況，令不少學者警惕，憂心川普恐接管憲法未授予聯邦政府的職權。

美下一輪1兆美元紓困案 白宮想縮減規模

美國有線電視新聞（CNN）報導，高階白宮協商代表正力求縮減下一輪紓困方案的規模，此時距離參院共和黨籍議員計劃公布其1兆美元法案內容的時間，只剩一天而已。

美衛福部長：今秋應重啟校園 所有學生都回學校上課

聯邦衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)26日表示，對於今秋即將到來的新學期，民眾應該要有心理準備，假設是所有學生都將回到校園上課。

復學先測新冠！美各大學作法不同 衛服部：恐壓垮檢測系統

現在還是暑假，但各大學已為秋季復學後，校園檢測學生是否感染新冠病毒而嚴陣以待，只是各校研擬的檢測方案寬鬆不同；衛生福利部則認為，各校大規模檢測的樣本將壓垮現有商用實驗室系統，大學最好在自己實驗室解讀樣本，尤其研究型大學更該如此。

美總統大選倒數百日 關鍵州川普民調全輸

2020年美國總統大選進入倒數100天，力拚連任的川普民調持續疲軟。最新民調顯示，2016年助他勝出的3個關鍵州，川普全都落後給民主黨有望披掛上陣的前副總統拜登。

颶風漢娜剛離開德州 道格拉斯恐直撲夏威夷

2020年大西洋第一個颶風漢娜（Hanna）今天肆虐美國德州留下滿目瘡痍的景象；另一個颶風道格拉斯（Douglas）則挾帶大雨狂風，朝夏威夷逼近。

川普在佛州輸拜登 近百年沒共和黨候選人丟此州能勝選

CNN/SSRS最新民調顯示，在註冊選民當中，民主黨籍總統候選人拜登以51%比46%的差距，在佛羅里達州領先現任總統川普。

紐約警飛車趕往槍案現場 撞死摩托車騎士

紐約布碌崙(布魯克林)25日晚間發生一場車禍，一輛正在前往案發現場的警車與一輛摩托車發生碰撞，導致摩托車騎士重傷送醫，後不治身亡。

熱門新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

不爽遭逼分手華為！英媒爆強生政府巴不得川普輸給拜登

衛報：美欲聯合各國抗陸 恐因「美國優先」泡湯

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。