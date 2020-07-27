遙控手銬、音波砲可能上陣 鎮暴不用那麼暴力！

全美各地執法人員與示威者持續爆發暴力衝突，關於警方如何減少使用致命武力的爭論四起；警方因此開始嘗試新的、非致命的高科技設備。

部分業者推出了遙控手銬等高科技工具供警方使用，可取代防暴噴霧、橡膠子彈、霰光彈等較危險的選項。

人權團體「國際特赦組織」(Amnesty International)分析自5月26日至6月5日的500個抗爭錄影片段後發現，全美40個州與華盛頓特區(District of Columbia)，共發生125起過度使用暴力執法的事件。

國際特赦組織指出，各州與地方警察、國民兵部隊、以及數個聯邦機構的安全部隊成員，都曾有過度使用武力的行為。

記錄在案的濫用武力行為包括毆打、濫用催淚瓦斯與防暴噴霧，以及不當且有時無差別地投擲較不致命砲彈，例如海綿彈和橡膠子彈。

國際特赦組織武器研究人員卡斯納(Brian Castner)說：「我們看到濫用催淚瓦斯、防暴噴霧、胡椒彈、40公釐震撼彈等案例，基本上是不當使用較不致命武器的每一種組合。」

部分人士堅稱，保有其他選項，對於避免開槍需求來說相當重要。

曾任紐約市警副督察的佩格斯(Corey Pegues)說：「員警應該準備這些裝備以供使用，不應只能使用致命的槍枝武器，因為這是全美唯一一個被公民授權奪走民眾性命的職業。」

其中一種新工具是名為Bola Wrap的手持武器，可以發射八呎長的克維拉(Kevlar)繩索，用以套牢嫌犯。

還有被稱為音波砲的長程聲波武器、雷射武器、以泡沫材料與白堊製成的新型砲彈、臭彈、以及電擊槍。

明尼蘇達州非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察膝蓋壓頸致死數日後，示威爆發暴力衝突時，電擊槍製造商Axon公司股票上漲超過18%，達到史上最高紀錄。

而較不致命武器的市場，預期將於2023年達到118億5000萬元。