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痛批球員下跪「無禮」 川普延後洋基棒球場開球

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合26日電

川普總統26日說，他已延後原訂下月出席職棒大聯盟(MLB)紐約洋基隊(New York Yankees)主場開球的計畫，原因是自己「非常專注」在新冠病毒疫情及經濟上，但他仍承諾：「我們在本季稍後一定會做到！」

川普21日推文寫道，比賽前演奏國歌時單膝下跪「是極度無禮的表現」，如果有球員這樣做，對他來說比賽就「結束了」；結果洋基隊和國民隊(Nationals)球員23日晚間都在本季首場比賽前集體單膝下跪。

川普原本在23日宣布同意於8月15日出席開球儀式；此後約一小時，首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)在華盛頓國民公園球場(Nationals Park)擔任開球嘉賓。

紐約市部分官員卻立即出面反對川普的計畫。

紐約布朗士(Bronx)區長迪亞茲(Ruben Diaz)24日發表聲明表示：「我們都應該擁有比現在這個草率的團隊更好的職棒大聯盟組織；這個組織持續忽視周邊社群，還迎合像川普這種毫無歉意的白人至上主義者。」

紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也於25日推文寫道：「在『譴責』種族主義後，下一步不是邀請這種人站在投手踏板上。」

美國總統為職棒大聯盟開球的傳統，可以追溯至1910年，當年賽季開幕日由時任總統塔虎特(William Howard Taft)在華盛頓投出儀式性的第一球。

川普 紐約 華盛頓 洋基 新冠肺炎 疫情

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