川普派聯邦武力到地方 學者憂心總統擴權

川普總統誓言派聯邦武力到許多城市，保護特定聯邦財產、恢復整體秩序與對抗暴力犯罪；他的理由與方式有別於過去總統派軍的情況，令不少學者警惕，憂心川普恐接管憲法未授予聯邦政府的職權。

就某種程度看來，聯邦武力因應國內動亂歷來已久；聯邦武力在1991年曾進駐洛杉磯控制非裔男子羅尼‧金恩(Rodney King)的暴動；他們在非裔民權領袖金恩(Martin Luther King Jr.)1968年遭殺害後進駐華盛頓、芝加哥和巴爾的摩；也分別在1943年和1967年到底特律處理種族暴動等。

密西根大學歷史學家希瑟．安．湯普森(Heather Ann Thompson)表示，軍隊或執法人員平息民眾示威，在美國是家常便飯；不過川普談論芝加哥犯罪並點名今夏還未演變成暴力示威的城市時，湯普森指出：「這對於身處現況的我們是項警訊，川普打算透過這種方式將情況拉升到下一個程度。」

而且川普動用的資源不像前總統在1968年的情況：聯邦執法單位大幅增加，而且越來越像美軍；川普能夠避開複雜政治措施，就部署這些看似軍隊的軍力到美國城市，令幾位前總統感到不安。

政治各派的法律學者擔心，川普試圖接管憲法未授予聯邦政府的工作；聯邦政府的舉動似乎顯示，聯邦政府是為了地方政府的法律與秩序而派軍，但是聯邦政府並不負責地方政府打擊犯罪的行動。

華府自由派智庫卡托研究所(Cato Institute)刑事司法副主席尼利(Clark Neily)表示：「我知道我們該把這當成特殊情況，但基本上維持秩序和保護生命財產，這還是地方執法的責任。」他說，單純因為總統不滿意城市秩序，這在歷史上並不構成派軍的合理原因。

更何況聯邦武力進駐地方的昔今反應也有巨大差異；俄勒岡州民選官員不歡迎聯邦協助平息衝突，川普稱奧克蘭(Oakland)和底特律皆失控，但兩地居民皆稱今夏相對平靜，芝加哥市長更警告「不歡迎獨裁」。反觀1968年動盪中，居民懇求聯邦軍隊恢復秩序。

川普暗示派軍進駐的城市以非洲裔為主要人口，甚至有些地方目前無動亂；洛杉磯加大(UCLA)歷史學家凱利．利特．赫南德茲(Kelly Lytle Hernandez)表示：「這是鎮壓為非裔人命而起的示威，聽起很像19世紀末的情況。」