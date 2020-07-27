美衛福部長：今秋應重啟校園 所有學生都回學校上課

聯邦衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)26日表示，對於今秋即將到來的新學期，民眾應該要有心理準備，假設是所有學生都將回到校園上課。

阿查爾26日在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「面對全國」(Face the Nation)訪問中表示，各個社區對於重啟校園，將根據實際狀況自行研判，並決定將採取哪些重啟步驟，「不過，假設狀況就是所有學生都將回到校園上課。」

某些地區，再過幾周新學期即將開始，但新冠病毒疫情卻沒能獲得控制。是否讓學生返回校室上課，或者改成遠距教學、兩種方案混合，學區主管面臨重大考驗。

目前全美超過30州以及華府特區，確診案例都呈現增加趨勢。阿查爾受訪時說，美國面臨著疫情爆發的嚴重狀況。他指出：「狀況很嚴重，但令人感到安慰的好消息是，幸好有總統的領導，我們擁有可以對付問題的工具。」

阿查爾說，美國的醫療系統有能力接受染疫患者，個人防護裝備也足夠。對於某些疫情持續惡化的重災區，他表示，這些地點的酒吧應該暫停營業，餐廳室內堂食、家庭聚會都應該訂定限制。

衛生部長阿查爾26日再次表示各校8月應該開學上課。 美聯社

被指派為川普政府全國新冠病毒檢測總監的衛福部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)，26日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，任何民眾如果覺得有需要，都可以接受病毒檢測。但他也坦承，等候檢測結果的時間拖得太久。

吉羅爾說，某些地區的病毒檢測是把已出現病狀的民眾排在優先順序，目前衛生官員正努力擴大檢測規模，並加強在老人院進行病毒檢測。

美國生技藥廠莫德納(Moderna)26日宣布，已收到來自美國政府旗下機構生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)的4億7200萬元經費，做為研究新冠病毒疫苗之用。