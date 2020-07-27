快訊

威力彩飆31億元！最強偏財運「血型x星座」分析曝光 中獎最狂族群是他們

經濟解析／台積電為何能打敗700磅大猩猩 狠甩英特爾？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美衛福部長：今秋應重啟校園 所有學生都回學校上課

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
全美各大學準備秋季開學。圖為來自洛杉磯的研究生柯恩23日在空蕩的波士頓大學校園。 美聯社
全美各大學準備秋季開學。圖為來自洛杉磯的研究生柯恩23日在空蕩的波士頓大學校園。 美聯社

聯邦衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)26日表示，對於今秋即將到來的新學期，民眾應該要有心理準備，假設是所有學生都將回到校園上課。

阿查爾26日在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目「面對全國」(Face the Nation)訪問中表示，各個社區對於重啟校園，將根據實際狀況自行研判，並決定將採取哪些重啟步驟，「不過，假設狀況就是所有學生都將回到校園上課。」

某些地區，再過幾周新學期即將開始，但新冠病毒疫情卻沒能獲得控制。是否讓學生返回校室上課，或者改成遠距教學、兩種方案混合，學區主管面臨重大考驗。

目前全美超過30州以及華府特區，確診案例都呈現增加趨勢。阿查爾受訪時說，美國面臨著疫情爆發的嚴重狀況。他指出：「狀況很嚴重，但令人感到安慰的好消息是，幸好有總統的領導，我們擁有可以對付問題的工具。」

阿查爾說，美國的醫療系統有能力接受染疫患者，個人防護裝備也足夠。對於某些疫情持續惡化的重災區，他表示，這些地點的酒吧應該暫停營業，餐廳室內堂食、家庭聚會都應該訂定限制。

衛生部長阿查爾26日再次表示各校8月應該開學上課。 美聯社
衛生部長阿查爾26日再次表示各校8月應該開學上課。 美聯社

被指派為川普政府全國新冠病毒檢測總監的衛福部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)，26日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，任何民眾如果覺得有需要，都可以接受病毒檢測。但他也坦承，等候檢測結果的時間拖得太久。

吉羅爾說，某些地區的病毒檢測是把已出現病狀的民眾排在優先順序，目前衛生官員正努力擴大檢測規模，並加強在老人院進行病毒檢測。

美國生技藥廠莫德納(Moderna)26日宣布，已收到來自美國政府旗下機構生物醫學高級研究與發展管理局(Biomedical Advanced Research and Development Authority)的4億7200萬元經費，做為研究新冠病毒疫苗之用。

疫情 患者 哥倫比亞 衛福部 疫苗 華府 川普 新冠肺炎

延伸閱讀

媒體：西班牙染疫死亡人數 恐比官方統計多6成

染疫總數破1600萬 全球第2波封境潮將起？

印尼新增1492人確診 67人染疫不治

新冠肺炎全球逾1607萬例確診 染疫病故破64萬

相關新聞

紐約警飛車趕往槍案現場 撞死摩托車騎士

紐約布碌崙(布魯克林)25日晚間發生一場車禍，一輛正在前往案發現場的警車與一輛摩托車發生碰撞，導致摩托車騎士重傷送醫，後不治身亡。

美衛福部長：今秋應重啟校園 所有學生都回學校上課

聯邦衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)26日表示，對於今秋即將到來的新學期，民眾應該要有心理準備，假設是所有學生都將回到校園上課。

復學先測新冠！美各大學作法不同 衛服部：恐壓垮檢測系統

現在還是暑假，但各大學已為秋季復學後，校園檢測學生是否感染新冠病毒而嚴陣以待，只是各校研擬的檢測方案寬鬆不同；衛生福利部則認為，各校大規模檢測的樣本將壓垮現有商用實驗室系統，大學最好在自己實驗室解讀樣本，尤其研究型大學更該如此。

美總統大選倒數百日 關鍵州川普民調全輸

2020年美國總統大選進入倒數100天，力拚連任的川普民調持續疲軟。最新民調顯示，2016年助他勝出的3個關鍵州，川普全都落後給民主黨有望披掛上陣的前副總統拜登。

颶風漢娜剛離開德州 道格拉斯恐直撲夏威夷

2020年大西洋第一個颶風漢娜（Hanna）今天肆虐美國德州留下滿目瘡痍的景象；另一個颶風道格拉斯（Douglas）則挾帶大雨狂風，朝夏威夷逼近。

川普在佛州輸拜登 近百年沒共和黨候選人丟此州能勝選

CNN/SSRS最新民調顯示，在註冊選民當中，民主黨籍總統候選人拜登以51%比46%的差距，在佛羅里達州領先現任總統川普。

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

華盛頓郵報報導，對美國總統川普而言，上周是「髮夾彎的一周」。他原本堅決要求國會減免薪資稅，但突然臨陣退縮，原本強迫全美學...

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

美國白宮經濟顧問庫德洛26日說，下一輪經濟刺激方案將包括再次發給全美民眾1200美元支票，小企業與餐廳也將獲得稅收抵免，...

美民眾收到疑似寄自中國種子 當局警告勿栽植

美國維吉尼亞州和猶他州部分民眾收到奇怪郵件，內有不明種子，疑似是來自中國，當局已通告居民不要種植任何來路不明的種子。有官...

川普前顧問：仍盼美墨圍牆建成 川普將在大選辯論時電爆拜登

最先提出在美墨邊境築牆想法的川普前競選幕僚紐恩伯格說，仍希望川普完成美墨圍牆的興建，並認為在邊境安全問題上，川普在即將到...

衛報：美欲聯合各國抗陸 恐因「美國優先」泡湯

英國衛報報導，隨著每星期流逝，美中對抗日益激烈。美國下令關閉大陸休士頓總領事館，又逮捕和大陸解放軍有直接關聯的學者，對大...

下波紓困喬不攏 白宮想砍津貼、川普想新建FBI總部

周末來臨之前，白宮與國會共和黨團還是沒能針對下一波疫情紓困方案達成協議。磋商過程出現的波折，包括白宮提議將每周600元額外失業津貼的額度砍到剩下每周100元，但川普總統又突然拋出他認為眼前最要緊的施政要務：投注更多預算為聯邦調查局(FBI)興建全新總部，讓全案再添變數。

熱門新聞

華府下張牌是什麼？陸學者：美台「建交」就是向陸宣戰

選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令

不爽遭逼分手華為！英媒爆強生政府巴不得川普輸給拜登

衛報：美欲聯合各國抗陸 恐因「美國優先」泡湯

民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

抗疫政策髮夾彎／川普民調跌 盟友拒挺紛捅刀

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。