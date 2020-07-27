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復學先測新冠！美各大學作法不同 衛服部：恐壓垮檢測系統

世界日報 / 編譯潘勛／綜合26日電
檢測專家Lena Landaverde穿戴周全，23日在波士頓大學新冠病毒檢測實驗室工作。 美聯社
檢測專家Lena Landaverde穿戴周全，23日在波士頓大學新冠病毒檢測實驗室工作。 美聯社

現在還是暑假，但各大學已為秋季復學後，校園檢測學生是否感染新冠病毒而嚴陣以待，只是各校研擬的檢測方案寬鬆不同；衛生福利部則認為，各校大規模檢測的樣本將壓垮現有商用實驗室系統，大學最好在自己實驗室解讀樣本，尤其研究型大學更該如此。

美聯社26日報導，學生今秋就讀緬因州的科爾比學院(Colby College)，檢疫將成為家常便飯；校方要求他們前兩星期每隔一天提供鼻腔拭子一次，接下來一周兩次。校方表示，總計起來要做8萬5000次檢測，幾乎等於新冠疫情發作以來，整個緬因州所做的檢測。科爾比學院為私立大專院校，學生2000人。

愈來愈多大學宣布，將積極執行新冠檢疫。哈佛大學表示，學生抵校時先做檢疫，接下來一星期做三次。波士頓大學則打算替大多數學生每周檢測一次。

只是，大專院校該不該每個學生都做新冠檢測，另外有沒有這個能耐，則有待商榷。某些大專院校計畫只在學生出現新冠症狀或曾近離接觸新冠陽性病患，才替他們檢測。但學者們指出，這種舉措可能會因某些學生帶病毒但沒症狀，而致學園爆發疫情。

全美各大學準備秋季開學，同時擔心校園學生傳播與感染病。但如何校園檢測卻又政策不一。圖為在北卡州教堂山市的北卡大學整個夏天校園空蕩無人。 美聯社
全美各大學準備秋季開學，同時擔心校園學生傳播與感染病。但如何校園檢測卻又政策不一。圖為在北卡州教堂山市的北卡大學整個夏天校園空蕩無人。 美聯社

各大學忙著制定新冠檢測計畫，聯邦官員則警告，如此產出來的樣本，可能壓垮替醫院處理樣本的實驗室機構。衛福部長阿查爾(Alex Azar)20日與州長們電話交談時便表示，太多大學與商用實驗室簽約，恐堵塞掉那套系統的檢測能力。阿查爾建議大學應在自己實驗室研發檢測作業，尤其是研究型、規模大的院校。

大專院校鼓吹校方的檢疫計畫，是想叫學生全家安心，認為學校重開時安全無虞，還有些大學是想釋出信息，叫大家認為校方已竭盡全力保護校園安全。

但教堂山北卡羅來納大學校方認為，替全體學生做新冠檢測會「造出虛假的安全感」，所以該校打算只替出現症狀、接觸過患者及身處高風險群體的學生做檢疫。

疫情 哈佛大學 患者 新冠肺炎

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