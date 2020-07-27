紐約警飛車趕往槍案現場 撞死摩托車騎士

世界日報 / 記者黃伊奕／紐約報導
警車撞死摩托車司機。（圖片取自citizen）
警車撞死摩托車司機。（圖片取自citizen）

紐約布碌崙(布魯克林)25日晚間發生一場車禍，一輛正在前往案發現場的警車與一輛摩托車發生碰撞，導致摩托車騎士重傷送醫，後不治身亡。

據悉該輛帶有市警標誌的休旅車當晚正沿著大都會(Metropolitan)大道朝西行駛，當時警車正回應大都會大道交維斯(Wythe)大道一個有關槍擊案報警，飛速前往案發現場同時閃著緊急燈。

在警車行駛至大都會大道交Driggs大道時，與街頭的一輛摩托車發生相撞，導致37歲騎士受傷送至表維醫院進行搶救，隨後騎士在醫院被宣布死亡。

警方正在進一步調查此交通事故，暫時沒有任何人被捕。

事故 槍擊 紐約 車禍 休旅車

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