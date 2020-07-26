選前再撒幣！庫德洛：將再發1200美元 延長暫停驅逐令
美國白宮經濟顧問庫德洛26日說，下一輪經濟刺激方案將包括再次發給全美民眾1200美元支票，小企業與餐廳也將獲得稅收抵免，且聯邦暫停驅逐令將會延長，禁止房東驅逐付不起房租的房客。
庫德洛在美國有線電視新聞網（CNN）節目《國情咨文》（State of the Union）上表示，「有一張1200美元的支票即將到來，這將是新方案的一部分」，並形容新刺激方案救助範圍非常全面。
他並樂觀看待美國經濟的復甦，並提到包括房地產、零售和車市等一系列經濟復甦指標。「我不認為經濟將會下行，我認為將會往上。」
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