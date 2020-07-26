民調下跌盟友又不挺 川普防疫態度急速髮夾彎

華盛頓郵報報導，對美國總統川普而言，上周是「髮夾彎的一周」。他原本堅決要求國會減免薪資稅，但突然臨陣退縮，原本強迫全美學校今年秋季重啟，現又賦予校方轉圜餘地，原本堅持要佛州共和黨全國代表大會會場坐滿人，23日卻以疫情為由取消大會。川普數月來拒絕在公共場合戴口罩，現在卻宣揚戴口罩是愛國表現。專家指出，川普忽然改變態度，或許是因為疫情處理不當民調下滑，連盟友都不支持他，並非真的改變想法。

川普應對疫情顯得無力，民調又顯示他的立場和主流民意不同。紐約大學歷史學家納夫塔利說：「川普正在流失他的政治資本。我認為川普不是真的改變他的想法，而是在退讓，因為他發現自己面臨共和黨議員的反對聲浪。」

過去3年半，川普幾乎是牢牢控制國會共和黨人，有效主宰他們推動的議案，必要時強迫黨籍議員遵從他的意願投票。然而，現在川普因疫情處理不當民調下滑，國會共和黨人不再事事聽命。

川普曾暗示，如果國會提出的經濟刺激方案沒有包含減免薪資稅，就不簽署方案。然而，由於許多共和黨參議員反對川普減免薪資稅，川普被迫放棄這個想法，將責任推給民主黨，但實際上是自己人封殺這項措施。

白宮官員認為，川普突然提倡戴口罩和取消佛州傑克森維爾共和黨全國代表大會，並非退讓，白宮宣稱川普依舊受共和黨選民擁戴，他只是要保護民眾，不是意識到自己支持度流失才這麼做。

不過，華郵指出，川普會在口罩議題上改變，主因是部分共和黨州長見疫情延燒，下令民眾戴口罩，民調又顯示愈來愈多人支持戴口罩和其他防疫措施。至於取消大會，一名川普政府前官員透露，川普發現疫情不但沒有像他所說的在夏季消失，還愈來愈嚴重，許多美國人對大型集會感到憂慮，因此他才會決定取消大會。

民主黨民調專家瑪爾姬．奧梅羅說，他認為川普近來的動作，就是因為支持度已完全崩解，才趕緊轉向，做出更多人支持的行動，試圖力挽狂瀾，「雖然川普試圖否認民調真實性，但我們都知道他只為了獲得民眾支持而生，並非服務民眾。所以，這些行為似乎是川普正應對自己的政治處境」。