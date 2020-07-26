下波紓困喬不攏 白宮想砍津貼、川普想新建FBI總部

周末來臨之前，白宮與國會共和黨團還是沒能針對下一波疫情紓困方案達成協議。磋商過程出現的波折，包括白宮提議將每周600元額外失業津貼的額度砍到剩下每周100元，但川普總統又突然拋出他認為眼前最要緊的施政要務：投注更多預算為聯邦調查局(FBI)興建全新總部，讓全案再添變數。

肩負協調任務的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)24日深夜讓參議員們下班回家，並對媒體表示紓困草案27日可望出爐。

由於額外失業津貼發放期限將於7月31日到期，對於下一波紓困法案遲遲未能定案，民主黨國會議員難掩憤憤不平，批評共和黨內鬥導致白白浪費時間，但在同一時間美國疫情卻急速惡化，死亡人數不斷增加，數千萬領取失業救濟金的民眾，更是即將失去維持溫飽的重要依靠。

民主黨籍眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)與參院參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)24日發表聯合聲明表示：「我們呼籲麥康諾認真面對問題。」

紓困法案磋商在過去這周出現戲劇化般轉變，麥康諾一度對規模1兆元的紓困計畫喊停，川普則在共和黨內部反對聲浪壓力下，被迫放棄他推動已久的降低工資稅(payroll tax)，但接近周末前夕，白宮卻有了新的施政要務想推動。

波洛西轟：川普提議「亂七八糟」

聯邦調查局位於華府市中心區的總部胡佛大樓(J. Edgar Hoover Building)已經頗為老舊，就在白宮與國會針對失業津貼持續磋商之際，川普突發奇想表示，要為聯邦調查局興建一棟全新大樓。

波洛西24日在國會山莊表示，川普的提議「簡直亂七八糟」。

過去幾天，財政部長米努勤(Steven Mnuchin)、白宮代理幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)等官員，一直與共和黨國會議員針對新版紓困草案閉門協商，但下一步到底將如何走，目前無法確知。

一名民主黨團高層指出：「共和黨花了這麼多時間協商，原本希望達成內部共識，結果卻一再破局，如此狀況讓人感到完全無法接受。」