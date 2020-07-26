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指控佛奇製造新冠病毒 辛克萊廣播集團節目挨轟急撤下

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
美國總統川普支持者正推動陰稱新冠肺炎病毒是由比爾蓋茲、奇佛博士(見圖)、製造業等製造，目的是為牟利。 美聯社
美國總統川普支持者正推動陰稱新冠肺炎病毒是由比爾蓋茲、奇佛博士(見圖)、製造業等製造，目的是為牟利。 美聯社

在全國擁有191家電台的保守派電視廣播公司辛克萊廣播集團(Sinclair Broadcasting Group)，原打算在全國地方頻道播出一集毫無根據的陰謀論訪談節目，主題是「新冠病毒是美國首席傳染病專家佛奇(Anthony Fauci)『協助製造』出來的」；消息傳出後，各方譁然並嚴厲批評，辛克萊廣播集團25日宣布將延後播出，重新補強背景資訊。

這段論訪談是辛克萊廣播集團「美國這一周」(American This Week)節目主持人柏林(Eric Bolling)採訪前醫學研究人員茱迪·米科維茨(Judy Mikovits)，訪談內容本周稍早在網上播出。

米科維茨在訪談中聲稱，過去十年來，佛奇「製造」了新冠病毒，然後將病毒運送到疫情起源地中國武漢；片中一段還以「COVID-19是佛奇製造出來的嗎？」為題影射。

米科維茨和她的律師克萊曼(Larry Klayman)在節目中說，他們打算控告佛奇，同時還提到其他沒有根據的說法，包括川普總統決定對美中關係踩煞車，是因為他拿到證據顯示中國參與製造新冠病毒。

此節目在網上播出的消息經左傾媒體監督機構Media Matters報導，引發反彈；辛克萊網站已撤下這段訪談，並發表聲明：「經進一步審查，我們決定延後播出此集。接下來這幾天，我們將結合其他觀點並提供更多背景訊息。我們也已通知所有電視台不要播出此節目，改成重播上周的節目。」

柏林曾在福斯新聞(Fox News)任職，他在訪談中並未質疑米科維茨的說法，還說她提出了「重要主張」。

主持人稱 有做平衡報導

不過，柏林向華盛頓郵報表示，他後來找過福斯新聞醫學撰稿人妮可·薩菲爾(Nicole Saphier)提出反對意見，以平衡報導。

但薩菲爾在訪問中說：「佛奇為新冠病毒負責的可能性很低。」但她也說：「這種病毒很可能是在實驗室製造的」。

柏林說他明白該集內容確實需要重新製作，以提供更好的背景訊息，所以「延後一周」播出。柏林還說，他很尊敬佛奇，過去兩個月一直在找機會佛奇上節目直播

廣播集團 宣揚川普主張

佛奇有關新冠病毒和如何遏制病毒傳播的作法立場，與川普相左，因此飽受保守派嚴厲批評。

辛克萊廣播集團聲明指出，該集團並不贊同節目論點或為其背書，但它支持言論自由，是展現意見的平台，即使這些意見極富爭議。

辛克萊廣播集團總部位於馬里蘭州，在全國各地擁有和經營眾多地方新聞台，旗下主播大肆宣揚川普主張。

紐約大學教授傑伊·羅森(Jay Rosen)針對米科維茨訪談一事推文指出：「辛克萊這個宣傳機器，比(右翼媒體)OANN還要危險得多。雖然最近它更常出現，但基本上仍是一個以「地方社區電台」形式營運的隱匿網絡。」

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