紐約回覆率低於全國 葛謨呼籲盡快回覆人口普查

紐約州和紐約市的2020人口普查回覆率分別為58%和53.8%，低於62.4%的全國平均水平，國會眾議員梅隆尼(Carolyn B. Maloney)、 州長葛謨(Andrew Cuomo)和紐約市人口普查總監曼寧(Julie Menin)，25日呼籲民眾盡快回覆普查問卷。

與此同時，川普總統本周簽署備忘錄，禁止2020人口普查把無證移民人口數據用於分配各州在國會的議席數量，為此紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)已聯手多州，共同向川普提出訴訟。

梅隆尼表示，2020人口普查自川普上台第一天起就遭受攻擊，川普早先要求在2020人口普查問卷加入「是否為公民」問題，給移民社區造成恐慌，但被最高法院否決；本周川普又簽署備忘錄，禁止把2020人口普查統計的無證移民算進席位分配統計，這是川普再次試圖使用政治手段，達到反移民的目的。

梅隆尼說，人口普查統計的每一個人都可算進席位分配統計，這是受憲法保護，川普的要求是違憲的。

以梅隆尼代表的紐約州第12選區為例，若此次人口普查低估1%，該選區低收入家庭學生將失去聯邦43萬元學校資金，也就是選區內將有1700名學生失去每學年的教科書補助，此外選區內民眾也會失去32萬元用於職業培訓中心和職業諮詢的聯邦資金。

而對紐約市來說，每1%的人口低估，會使市府失去進730萬元的公校教育聯邦資金，未來十年全市會失去約7000萬元公校教育資金。

曼寧表示，由於疫情及其他原因，截止目前，人口普查在全國的平均回覆率低於十年前的76%，而紐約目前的回覆率與十年前相比，也落後約8%。

不過，距離10月31日的截止日期約有100天，紐約人口普查員和志願者已經開始到各家各戶詢問，幫助填寫；她也指出，每家每戶都對各自家庭的情況最清楚，完全可以自主上網在幾分鐘內完成填寫。

人口普查網站為https://my2020census.gov/，也可撥打電話(844)330-2020或填寫普查局寄送的紙質問卷。