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川普立場「疫」變 能扭轉局勢？

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合25日電
川普總統正在轉變抗疫態度，開始在公開場合戴口罩，但能否為他帶來選舉人氣，還有待觀察。 美聯社
川普總統正在轉變抗疫態度，開始在公開場合戴口罩，但能否為他帶來選舉人氣，還有待觀察。 美聯社

數月來，川普總統鄙視前副總統、民主黨對手白登「戴著口罩躲在地下室」，試圖忽略新冠肺炎威脅全國人民健康的嚴重性，以及疫情對他連任選情的影響。

紐約時報報導，川普突然政策急轉彎倡議戴口罩，並於23日取消佛州傑克森維爾(Jacksonville)的共和黨全國黨代表大會，不僅失去發揮號召力的大型舞台，更凸顯川普承認政治現實已被疫情和恐懼改變。

新冠肺炎一度重創民主黨掌控的紐約和加州，如今移轉到紅州且更加嚴重，讓選舉情勢轉向對白登較有利的狀況。

媒體報導新冠肺炎死亡人數和重症病患人數在川普2016年贏下的德州、亞利桑納州、喬治亞州與佛州激增之際，川普試圖淡化新冠肺炎影響，將疫情描繪為民主黨對手誇大威脅的抹黑。

川普處理疫情的方式，不僅是政策失敗、政治失策，也在選民之間造成反效果，拉抬白登聲勢。

「新冠肺炎在南部與西部蔓延，終於影響到川普」；達特茅斯學院政府學教授琳達‧福勒(Linda Fowler)說： 「新冠病毒大量毒害藍州居民時，川普當作無事發生，現在病毒侵擾的對象劇變，他的選民遭荼毒，拖累民調也扯了共和黨國會候選人後腿，更傷及黨員親身參加黨大會的意願。」

昆尼別克大學民調發現，白登在佛州領先川普13個百分點，這是2000年大選候選人高爾與小布希以來，最驚人的單州支持率差距。

過去兩周以來的全國及各州的多項民調凸顯疫情嚴重影響川普的支持率，大多數美國人支持使用口罩，且恐懼學生返校或重啟各城市經濟；選民對川普的拯救國家脫離新冠肺炎危機的能力和意願失去信心，讓白登獲得決定性的優勢。

華郵與美國廣播公司(WP-ABC) 上周民調顯示，54%美國人信任白登比川普(34%)更能處理好新冠肺炎危機。

距離大選投票不到四個月，沒有證據顯示白登受到疫情影響，他戴上口罩並支持強烈措施遏止病毒傳播，川普試圖改變情勢的選項卻很少。

最近越來越多超市、速食業者和藥局規定顧客戴口罩才能進門，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)最近也開始戴口罩到國會，如今讓不願戴口罩的川普看似局外人， 而非戴深色口罩出席競選活動的白登。

共和黨取消佛州黨大會，也讓白登更有優勢，川普失去更大的號召舞台，而民主黨也不必擔心規模縮水的線上提名演講會相形見絀。

川普 新冠肺炎 口罩

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