大選倒數百日 白登女副手4人搶出線、非裔搶眼

總統大選26日起進入倒數100天，川普總統連任競選活動陷入國內新冠肺炎疫情困境；民主黨準總統候選人白登準備公布副手人選，其副手是名女性，且可能在新政府扮演舉足輕重的角色。

媒體稱，有鑑於白登認為自己是可能為他的政府團隊儲備新世代領導人的「過渡候選人」。白登預計在8月上旬公布副手人選，使人們認為今年民主黨線上全國代表大會可能特別具重大意義。

77歲的白登若勝選，將成為美國史上最年長的總統。白登曾說，如果自己的身心健康狀況衰退，他將只擔任一任總統，引發人們猜測白登副手可能成為2024年民主黨最熱門總統參選人。

白登已公開承諾會選擇女性擔任副手，加上此前非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案引發反歧視示威，許多民主黨人呼籲白登任命非裔女性擔任副手。

白登是否會回應黨內和幫助他拿下初選勝利的非裔選區期待，選55歲的加州聯邦參議員賀錦麗或前國家安全顧問蘇珊萊斯擔任副手？還是為了促進黨內進步派支持，選非新世代面孔的71歲麻州聯邦參議員華倫？或選有一半亞裔血統的52歲戰爭英雄、伊利諾州聯邦參議員譚美？

聖路易大學法學院專門研究歷代副總統的學者戈德斯坦表示：「白登必須做出選擇，而各方對於副手候選人的主張和施壓都各執己見。我猜白登自己也還不知道要選誰。首要問題是：她們準備好在國家政治舞台登場了嗎？」

白登在CBS電視台上月採訪中表示，他的女性副手理念必須和他的政治哲學「完全契合」，還要準備好「第一天上班就當得了總統」。

專家表示，有鑑於川普任期內的動盪局勢和疫情嚴重程度，他們預期會出現一位傳統且經驗豐富的副手。

白登無論選誰終究不可能挖走大量選民。戈德斯坦說，對「邊緣選民」或支持共和黨但不希望川普連任的選民而言，「如果白登選擇令他們放心的副手，他們或許會說：『那我投給白登好了。』」