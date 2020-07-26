經濟學人預測：白登大勝川普

根據經濟學人預測的總統大選選舉人票，準民主黨總統參選人白登將獲得352張票，現任總統川普得186票；民調顯示，川普不僅在搖擺州節節敗退，更危及共和黨票倉。

據經濟學人(Economist)的模型預測，川普和白登在3月的選舉人團得票互有領先，3月中過後，白登取得領先優勢，一路拉開差距。經濟學人是以全國和地方民調結果加以計算，分別估算出兩人得票區間，並以中位數作為最終估計值。

總統選舉需經過選民投票、各州組成選舉人團再投票，兩階段決定下一任總統，經濟學人23日的估計，白登可取得255票到415票，川普得票估計區間為123票到283票。選舉人團總票數為538票，總統當選門檻為270票。

以全國民調來看，經濟學人的每日民調中，白登自6月下旬起，以九個百分點領先川普的態勢相當穩定。

在幕僚建議下，川普21日重回演講台，主持每日疫情簡報記者會，盼重塑川普正領導抗疫的形象，以拉抬民調數字；他在記者會上照稿宣讀、不與現場記者唇槍舌戰，且隨身攜帶口罩的新風格，顯然尚未重新贏得選民青睞。

福斯新聞網(Fox News)22日公布三個搖擺州最新民調，白登均領先，兩人差距在密西根州為九個百分點、賓州11個百分點，明尼蘇達州達13個百分點，這都是川普2016年獲勝的關鍵選區。最新民調顯示，白登已重新掌握傳統民主黨票倉賓州和密西根州。

昆尼匹克民意調查(Quinnipiac Poll)在7月16日到20日調查共和黨票倉佛羅里達州發現，川普支持度首度跌破四成，CNN統計，這是自3月以來的各家民調中，差距最大的一次，白登首度在佛州奪下過半支持度。

福斯新聞網分析，白登在女性選民、非白人選民和郊區居民中獲得強勁支持，與此同時，川普正在流失男性和白人支持者。但福斯新聞網也指出，距今選舉還有三個多月，還有很多選民尚未決定投票給誰，選情仍有變數。