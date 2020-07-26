民權鬥士路易斯靈柩回鄉 阿拉巴馬追思 將下葬喬治亞州

擔任喬治亞州聯邦眾議員多年的非裔民權鬥士路易斯(John Lewis)於本月17日與世長辭，享壽80歲；他的追思儀式於25日上午在家鄉阿拉巴馬州派克郡(Pike County)特洛伊市(Troy)舉行。

1957年，路易斯曾經因為非裔身分，遭到校方拒絕錄取，而在數十年後，他獲頒榮譽博士學位。

在特洛伊大學(Troy University)舉行的追思儀式，以「來自特洛伊的小子」(The Boy from Troy)命名，這是非裔民權領袖金恩(Martin Luther King Jr.)於1958年在蒙哥馬利(Montgomery)首次見到路易斯時幫他取的綽號。

民權律師葛瑞(Fred Gray)近期回憶，路易斯與金恩、神職人員艾柏那西(Ralph Abernathy)還有他會晤時，曾探討提起訴訟的可能性，試圖藉以取消特洛伊大學的種族隔離政策；然而這場訴訟最終沒有提出，因為他擔心住在白人聚居區的父母遭到報復。

路易斯的靈柩被置於該校體育館，而由於新冠肺炎疫情，參與儀式民眾就座時都保持距離，並在入場時被要求戴口罩。

路易斯的胞弟山繆(Samuel Lewis)說：「我記得他離家那天，母親告誡他不要惹麻煩；而他惹的所有麻煩，後來都改變了世界」；就算後來路易斯當上國會議員工作忙碌，他還是會花時間參加家族聚會，或在學校或生日派對上驚喜現身。

25日起，路易斯的追思活動與紀念儀式將舉行六天；裝有路易斯遺體的靈柩以國旗覆蓋，預定於26日被運送經過塞爾瑪鎮(Selma)的柏圖斯大橋(Edmund Pettus Bridge)；1965年，路易斯與許多民權運動人士在這裡遭到州警攻擊。

路易斯的遺體也將被運到阿拉巴馬州府蒙哥馬利(Montgomery)以及華府供民眾瞻仰，並在當地舉行另一場追思活動；葬禮則將在喬治亞州舉行。