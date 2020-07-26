主持電視晨間秀26年 Regis Philbin過世享年88歲
美國家喻戶曉的資深綜藝節目主持人里吉斯菲爾賓(Regis Philbin)24日晚過世，享年88歲；1985年至2011年菲爾賓主持電視晨間秀數十年如一日，陪伴全美觀眾度過晨間咖啡時光。他也創下電視播出逾1萬5000小時的金氏世界紀錄。
里吉斯菲爾賓的家人發表聲明，指菲爾賓24日因自然原因過世。川普總統也推文表示，「里吉斯菲爾賓是電視史上的偉人，他傳播的電波無遠弗屆。他是個很棒的人，也是我的朋友。」
菲爾賓1960年代開始主持脫口秀和遊戲節目，嬉笑怒罵、平易近人的幽默風格，深受觀眾喜愛，曾被同業盛讚為「演藝圈最勤奮的人」，艾美獎頒給他終身成就獎。他在美國廣播公司(ABC)主持的美國版「超級大富翁」(Who Wants to Be a Millionaire)遊戲節目，是史上最受歡迎的電視節目之一。
ABC每周至少播出「超級大富翁」五次，頭兩年即創下約10億元收入，也讓菲爾賓成為千萬富翁。據「富比士」(Forbes)雜誌報導，2000年ABC營業利潤的三分之二歸功於這個節目。菲爾賓在每集節目中向參賽者問道：「這是你最後確定的答案嗎？」很快成為全國流行用語。
里吉斯菲爾賓2008年曾公開談到自己天天主持晨間節目的忐忑心情；「一早醒來，我想的是，在節目上可以談昨晚的什麼事？報章上有什麼新東西？怎麼把那20分鐘經營得有聲有色？」他說：「雖然不是集集出色，但我們大多時候都辦到了。」
菲爾賓顯然熱愛主持晨間節目的每一刻，並視此為演藝人生顛峰代表作。他向美聯社表示：「我對這個晨間節目很滿意。人們問我，『下一步是什麼？』沒有下一步啦。我沒有更多的山要爬了。我在1961年開始演藝生涯時，只想成為全國知名人物。」
菲爾賓生於1931年，他在紐約布朗士區長大，父母是義大利-愛爾蘭裔。他在1993年動了心血管成形手術，以緩解動脈阻塞問題，2007年75歲時接受了支架手術。
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