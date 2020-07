主持電視晨間秀26年 Regis Philbin過世享年88歲

美國家喻戶曉的資深綜藝節目主持人里吉斯菲爾賓(Regis Philbin)24日晚過世,享年88歲;1985年至2011年菲爾賓主持電視晨間秀數十年如一日,陪伴全美觀眾度過晨間咖啡時光。他也創下電視播出逾1萬5000小時的金氏世界紀錄。

里吉斯菲爾賓的家人發表聲明,指菲爾賓24日因自然原因過世。川普總統也推文表示,「里吉斯菲爾賓是電視史上的偉人,他傳播的電波無遠弗屆。他是個很棒的人,也是我的朋友。」

菲爾賓1960年代開始主持脫口秀和遊戲節目,嬉笑怒罵、平易近人的幽默風格,深受觀眾喜愛,曾被同業盛讚為「演藝圈最勤奮的人」,艾美獎頒給他終身成就獎。他在美國廣播公司(ABC)主持的美國版「超級大富翁」(Who Wants to Be a Millionaire)遊戲節目,是史上最受歡迎的電視節目之一。

ABC每周至少播出「超級大富翁」五次,頭兩年即創下約10億元收入,也讓菲爾賓成為千萬富翁。據「富比士」(Forbes)雜誌報導,2000年ABC營業利潤的三分之二歸功於這個節目。菲爾賓在每集節目中向參賽者問道:「這是你最後確定的答案嗎?」很快成為全國流行用語。

里吉斯菲爾賓2008年曾公開談到自己天天主持晨間節目的忐忑心情;「一早醒來,我想的是,在節目上可以談昨晚的什麼事?報章上有什麼新東西?怎麼把那20分鐘經營得有聲有色?」他說:「雖然不是集集出色,但我們大多時候都辦到了。」

菲爾賓顯然熱愛主持晨間節目的每一刻,並視此為演藝人生顛峰代表作。他向美聯社表示:「我對這個晨間節目很滿意。人們問我,『下一步是什麼?』沒有下一步啦。我沒有更多的山要爬了。我在1961年開始演藝生涯時,只想成為全國知名人物。」

菲爾賓生於1931年,他在紐約布朗士區長大,父母是義大利-愛爾蘭裔。他在1993年動了心血管成形手術,以緩解動脈阻塞問題,2007年75歲時接受了支架手術。