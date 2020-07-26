紅遍英美 殿堂級搖滾吉他手格林睡夢中離世

律師事務所「Swan Turton」發表文告表示，出生於紐約、在1960年代紅遍英、美的藍調搖滾吉他手彼得·格林(Peter Green)25日於倫敦家中在睡夢中安詳離世，享壽73歲；格林多才多藝，一手帶紅佛利伍麥克(Fleetwood Mac)樂團，雖因心理疾病與吸食迷幻藥物而生涯縮短，仍在1998年入選搖滾名人堂。

美聯社報導，對很多樂迷而言，格林是1960年代英國最佳藍調吉他手。另一位超級藍調音樂家比比金(B.B. King)有次談到格林時表示，「他能彈出我聽過最甜美的曲調，也是唯一叫我冷汗直流的吉他手。」格林在參與其他樂團時，另以譜曲作詞而聞名。

格林在1971年與佛利伍麥克樂團決裂。即便如此，樂團實際領袖佛利伍德(Mick Fleetwood)2017年受訪時表示，樂團能夠成功，格林可說占絕大功勞。佛利伍德甚至推崇，在那個吉他界輝煌時代，格林依然是佼佼者。

美聯社認為佛利伍德的評語並非溢美。佛利伍麥克樂團成立之初，格林是如此重要，以至於樂團被稱為「彼得·格林的佛利伍麥克樂團」(Peter Green`s Fleetwood Mac)。

格林1946年10月29日出生於紐約，十歲時獲贈一把廉價吉他，自此踏上音樂生涯。

1966年，格林剛滿20歲，取得生涯第一次大突破。約翰梅爾(John Mayall )的Bluesbreakers樂團吉他手克雷普頓(Eric Clapton)突然在1965年去希臘度假，格林暫代他的位子，一開始僅一星期，沒多久克雷普頓便永遠退出，而由格林取代。

在Bluesbreakers樂團時，格林與昔日好友佛利伍德重逢，沒多久梅爾便找貝斯手約翰·麥克維加入。三人在翌年離開Bluesbreakers，自組佛利伍麥克樂團，從此展開絢爛的藍調音樂生涯。1968年該團錄製的樂集收錄格林寫作的Long Grey Mare等三首樂曲，在英國排行榜上停留13個月。