美總統大選倒數百日 拜登副手將出爐

聯合報 / 編譯羅方妤／綜合報導
美國總統大選進入倒數百日，賀錦麗是拜登副手熱門人選。（美聯社）
美國總統大選進入倒數百日，賀錦麗是拜登副手熱門人選。（美聯社）

法新社報導，美國總統大選廿六日起進入倒數百日，總統川普連任競選活動陷入國內新冠肺炎疫情困境；民主黨總統參選人拜登準備公布副手人選，其副手是名女性，且可能在新政府扮演舉足輕重的角色。

媒體稱，有鑑於拜登認為自己是可能為他的政府團隊儲備新世代領導人的「過渡候選人」。拜登預計在八月上旬公布副手人選，使人們認為今年民主黨線上全國代表大會可能特別具重大意義。

七十七歲的拜登若勝選，將成為美國史上最年長的總統。拜登曾說，如果自己的身心健康狀況衰退，他將只擔任一任總統，引發人們猜測拜登副手可能成為二○二四年民主黨最熱門總統參選人。

美國總統大選進入倒數百日，賴斯是拜登副手熱門人選。（美聯社）
美國總統大選進入倒數百日，賴斯是拜登副手熱門人選。（美聯社）

拜登已公開承諾會選擇女性擔任副手，加上近期非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸致死案引發反歧視示威，許多民主黨人呼籲拜登任命非裔女性擔任副手。

拜登是否會回應黨內和幫助他拿下初選勝利的非裔選區期待，選五十五歲的加州聯邦參議員賀錦麗或前國家安全顧問蘇珊賴斯擔任副手？還是為了促進黨內進步派支持，選非新世代面孔的七十一歲麻州聯邦參議員華倫？或選有一半亞裔血統的五十二歲戰爭英雄、伊利諾州聯邦參議員譚美？

美國總統大選進入倒數百日，譚美是拜登副手熱門人選。（路透）
美國總統大選進入倒數百日，譚美是拜登副手熱門人選。（路透）

聖路易大學法學院專門研究歷代副總統的學者戈德斯坦表示：「拜登必須做出選擇，而各方對於副手候選人的主張和施壓都各執己見。我猜拜登自己也還不知道要選誰。首要問題是：她們準備好在國家政治舞台登場了嗎？」

拜登在美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）上月採訪中表示，他的女性副手理念必須和他的政治哲學「完全契合」，還要準備好「第一天上班就當得了總統」。

美國總統大選進入倒數百日，華倫是拜登副手熱門人選。（路透）
美國總統大選進入倒數百日，華倫是拜登副手熱門人選。（路透）

專家表示，有鑑於川普任期內的動盪局勢和疫情嚴重程度，他們預期會出現一位傳統且經驗豐富的副手。

拜登無論選誰終究不可能挖走大量選民。戈德斯坦說，對「邊緣選民」或支持共和黨但不希望川普連任的選民而言，「如果拜登選擇令他們放心的副手，他們或許會說：『那我投給拜登好了。』」

拜登 民主黨

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