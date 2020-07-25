快訊

香港病例再創單日新高 港府：難以評論何處是重災區

美國放眼打造月球核電廠 徵詢民間業者構想

中央社 / 愛達荷州波伊西24日綜合外電報導

美國政府希望打造能在月球和火星運轉的核電廠，今天向民間業者徵詢構想。

美聯社報導，美國能源部（DOE）今天正式對外徵詢構想，以打造星球表面裂變電源系統，讓人類得以在艱困的太空環境中長期生活。

位於愛達荷州東部的核研究單位－愛達荷國家實驗室（Idaho National Laboratory）、美國能源部以及美國國家航空暨太空總署（NASA）將評估各種研發反應爐的構想。

愛達荷國家實驗室一向是美國打造先進反應爐的先驅，有些是微型核反應爐，還有些是不需要水就能降溫的反應爐。目前在地球上絕大多數反應爐需要用水冷卻。

美國能源部今天在公告中說：「小型核反應爐能為聯邦政府感興趣的太空探測任務提供所需電能。」

美國能源部、國家航空暨太空總署、以及管理愛達荷國家實驗室的承包商拜特爾能源聯盟（BattelleEnergy Alliance），打算在8月舉行政府與業界的網路直播技術會議。

這項計畫分為兩階段，首先是進行反應爐設計，接著是建造一座測試反應爐，然後再建造第2座送上月球的反應爐，並研發出可運送反應爐到月球的飛行系統和登陸器。目標是要在2026年底前，擁有已準備就緒的反應爐、飛行系統與登陸器。

太空 火星 NASA

延伸閱讀

台灣當年曾要求納入核子保護傘 被美國潑冷水

中印邊境緊張 印度向美購反潛巡邏機和無人機

美國政府批准 放寬武裝無人機出口限制

中美「關館」激戰 學者警告：小心南海擦槍走火

相關新聞

疫情告急下救民調 川普簽行政命令砍處方藥價

美國總統川普今天簽署4項行政命令，目的在降低美國人支付處方藥物的價格。川普因應疫情的表現飽受抨擊，料面臨艱困的連任選戰

北京為拜登當選預作準備！預估總統若換人 美中可重新對話

美中關係惡化如自由落體，北京當局正著手為11月美國總統選後情勢還有拜登可望當選，預作準備；中方專家表示，若拜登當選總統，兩國可能還有望重定關係，避免進一步惡化...

孟晚舟提新文件 控美方選擇性引用對她不利證據

中國電信巨擘華為技術公司的財務長孟晚舟，為防止被加拿大引渡到美國，提出新的法庭文件，指稱美國政府拿她當作與中國談判的籌碼...

美：若僅上網路課程 國際新生不得入境

美國聯邦移民官員今天宣布，國際新生今年秋季如果打算全上網路課程，就不能入境美國。美國上週剛撤銷對國際學生的眾多新限制

白宮移民顧問米勒外祖母死於新冠 親屬怪罪川普政府

川普總統嚴厲移民政策的推手米勒(Stephen Miller)一向鼓吹極端反移民，現在他的外祖母因新冠肺炎病故，引發其親人與白宮之間的口水戰。

佛州德州加州＝3個紐約疫區 白宮抗疫小組成員籲戴口罩

紐約州淪為全美新冠病毒疫情重災區的三個月後，白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)表示，如今加州、德州、佛羅里達州的疫情「相當於三個紐約疫區」；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)也說，就算今年年底就有疫苗完成試驗過程並經證實有效，要能在全美各地廣泛使用也須耗時數月。

美國疫情升溫 超過150位專家籲再度封城

隨著國內疫情持續升溫，佛羅里達州確診病例更是突破40萬人，超過150位的專家和醫護人員建議政府再次封城，以控制疫情。

防抗議者推倒 芝加哥移除2哥倫布像

種族平權爭議持續延燒，芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)24日宣布，市府已移除市內兩座哥倫布(Christopher Columbus)雕像；維吉尼亞州也在23日正式移除州議會大廈內的邦聯雕像，包括邦聯主帥—李將軍(Robert E. Lee)的銅像。

白人占多數 波特蘭卻成「黑人命也是命」焦點城市

聯邦司法部獨立督察長辦公室24日宣布，調查司法部執法人員在俄勒岡州波特蘭及華盛頓特區使用武力事件；此前已有不少國會議員及政府官員要求徹查。

拆除銅像移到何處…地方政府傷腦筋

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害所引發的種族歧視風波，至今未平息，同時也掀起在南北戰爭時期，支持蓄奴的邦聯代表人物在歷史地位上的爭議，各地紛紛撤除這些歷史人物的雕像，但也衍生了雕像撤除後的存放問題。

蜜雪兒開Podcast 首集與老公歐巴馬鬥嘴

蜜雪兒說：「像大部分美國人，我們花了很長時間待在一起隔離。」歐巴馬回她：「你這樣講，聽起來好像不太高興。」

川普承認：時常後悔推特發文！還說轉推讓人惹上麻煩

川普24日接受體育和流行文化部落格Barstool Sports創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）訪問時大方承認...

熱門新聞

中國駐休士頓領事館關閉！美方執法人員破門而入

美國股市開盤走跌 台積電ADR飆升10%

美逮捕藏身中駐舊金山領館學者 具共軍背景

英國腹肌男「口罩當丁字褲」赤裸上街 周圍路人看傻眼

躲陸領事館的解放軍被捕 美再指：一新加坡人非法情蒐

影／美加防疫對策差多大？看尼加拉瀑布遊船就知道

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。