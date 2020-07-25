美國放眼打造月球核電廠 徵詢民間業者構想

美國政府希望打造能在月球和火星運轉的核電廠，今天向民間業者徵詢構想。

美聯社報導，美國能源部（DOE）今天正式對外徵詢構想，以打造星球表面裂變電源系統，讓人類得以在艱困的太空環境中長期生活。

位於愛達荷州東部的核研究單位－愛達荷國家實驗室（Idaho National Laboratory）、美國能源部以及美國國家航空暨太空總署（NASA）將評估各種研發反應爐的構想。

愛達荷國家實驗室一向是美國打造先進反應爐的先驅，有些是微型核反應爐，還有些是不需要水就能降溫的反應爐。目前在地球上絕大多數反應爐需要用水冷卻。

美國能源部今天在公告中說：「小型核反應爐能為聯邦政府感興趣的太空探測任務提供所需電能。」

美國能源部、國家航空暨太空總署、以及管理愛達荷國家實驗室的承包商拜特爾能源聯盟（BattelleEnergy Alliance），打算在8月舉行政府與業界的網路直播技術會議。

這項計畫分為兩階段，首先是進行反應爐設計，接著是建造一座測試反應爐，然後再建造第2座送上月球的反應爐，並研發出可運送反應爐到月球的飛行系統和登陸器。目標是要在2026年底前，擁有已準備就緒的反應爐、飛行系統與登陸器。