北京為拜登當選預作準備！預估總統若換人 美中可重新對話

美中關係惡化如自由落體，北京當局正著手為11月美國總統選後情勢還有拜登可望當選，預作準備；中方專家表示，若拜登當選總統，兩國可能還有望重定關係，避免進一步惡化，畢竟情勢再糟也不會比目前更惡劣。

路透24日報導，某些中國官員及軍方鷹派人士認為，川普再任四年總統是大好機會，有助中國加快上升；很多中國人見其總統任內，美國紛擾不安，包括處理新冠肺炎疫情，更對自己的立場信心大增。

中方熟悉內情人士表示，川普2016年當選讓北京大出意外，所以現指派官方智庫提前整理美國選情及民心向背的報導，焦點放在民主黨挑戰白宮大位的拜登以及拜登的政策。

這名匿名人士表示，中國對中美關係回到往日美好時代，已不抱任何幻想，但美國總統換新人，至少提供機會可重定關係，畢竟再糟也糟不過現在。

但路透認為，強硬對付中國是目前美國兩大政黨的一致共識；拜登主政也有可能糾合盟邦與中國對峙，而且就人權方面採更強硬路線，但也可能更傾向與北京接觸。

前國務院亞太事務助理國務卿羅素(Daniel Russel)指出，北京對拜登勝選而扭轉華府對中國的看法，似乎不抱幻想，但更可能主動接觸美國新政府，展開對話。

有趣的是，拜登及川普競選陣營都說，中國比較希望對手勝選。

川普陣營說，中方無疑力挺拜登，原因在拜登混跡華府47年，一直在姑息、增進北京利益；拜登競選團隊發言人貝茨(Andrew Bates)則說，川普治下，北京予取予求，川普是「有史以來對中最軟弱總統。」

雙邊關係惡化，北京某些官員及專家表示，未來幾個月中國會採取寬鬆手法，試圖管理與華府的緊張關係，非有必要不會反擊美國，也不可能大獻殷勤，主動尋求對話；畢竟選戰季期間，反中情緒高漲如此，與美接觸只是徒勞無功。

中國人民大學國際關係專家時殷弘指出，北京對川普批評及制裁中國非常光火，但也感受到他在美國國內地位似乎動搖，價值已經大跌。