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拆除銅像移到何處…地方政府傷腦筋

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合24日電
邦聯銅像惹爭議，各地方政府出奇招移除銅像 美聯社
邦聯銅像惹爭議，各地方政府出奇招移除銅像 美聯社

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害所引發的種族歧視風波，至今未平息，同時也掀起在南北戰爭時期，支持蓄奴的邦聯代表人物在歷史地位上的爭議，各地紛紛撤除這些歷史人物的雕像，但也衍生了雕像撤除後的存放問題。

當年戰爭時南方多以支持邦聯軍隊為主，戰後南方的居民為捍衛家園的邦聯重要人物建立銅像紀念，但在今日卻逐漸受到非裔平權運動的挑戰，設有邦聯銅像的主要城市如維吉尼亞州首府里奇蒙市(Richmond)，和阿拉巴馬州伯明罕市(Birmingham)等，都備受極大的輿論壓力。

隨著移除邦聯銅像的訴求漸漸升溫，地方政府也希望能擬定一套最佳的因應方案，但「拆除的銅像要移到何處」變成最大的問題，因此有些人建議可以保存在歷史博物館，奧斯汀德州大學(University of Texas at Austin)的歷史教授黛娜‧雷米(Daina Ramey)說：「我們的目的並非抹滅歷史，而是面對歷史、擁抱歷史。」

馬里蘭州巴爾的摩市(Baltimore)市政府，提供幾個可以放置邦聯銅像的選項，包括羅蘭湖公園(Lake Roland Park)，或埋葬邦聯戰士的勞登公墓(Loudon Park Cemetery)等。

洛杉磯視覺藝文中心(LAXART)計畫在2022年1月展出巴爾的摩市的邦聯銅像，包括一些被示威者破壞和毀容的銅像，LAXART的主任(Hamza Walker)說：「我希望這些銅像不僅僅是在室內展示，而是可以被視為一種當代藝術。」

田納西州的曼斐斯(Memphis)礙於該州法律無法將屬於公有財產的邦聯銅像移除，因此官方人員在2017年成立非營利組織「曼斐斯綠色空間」(Memphis Greenspace)，並將銅像的所有權轉入該組織名下成為私人財產，成功移除州內三座邦聯銅像。

至於路易斯安納州的副州長南傑瑟(Billy Nungesser)則稱，三年前在紐奧良市(New Orleans)的邦聯主帥李將軍(Robert E. Lee)銅像被移除後，就一直被放置在城內的一座倉庫。

戰爭 警察

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