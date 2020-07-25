快訊

「論文門」遭控影武者 中山大學校長沈痛回應

丈夫下班回家才發現 彰化資源回收婦被割脖倒血泊送命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白人占多數 波特蘭卻成「黑人命也是命」焦點城市

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合24日電
應各界要求 督察長調查司法部在波特蘭和特區執法 美聯社
應各界要求 督察長調查司法部在波特蘭和特區執法 美聯社

聯邦司法部獨立督察長辦公室24日宣布，調查司法部執法人員在俄勒岡州波特蘭及華盛頓特區使用武力事件；此前已有不少國會議員及政府官員要求徹查。

波特蘭是美國少數白人居民占多數的城市之一，卻成為挺「黑人的命也是命」(BLM)爭取民權運動的焦點城市；司法部督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)表示，他的辦公室在收到俄州檢察官的投訴和轉介後，決定對司法部執法人員在波特蘭使用武力的指控展開調查，有關調查將與國土安全部(DHS)的調查互相協調。

調查人員將「檢視過去兩個月，司法部與執法單位因應華盛頓特區與波特蘭的抗議活動，所扮演的角色與責任」。

檢視的範圍包括審查司法部執法人員所獲得的培訓及指導、符合識別的要求，以及在使用低殺傷力武器及化學劑等武力時，是否遵守司法部政策。

在明州非裔男子佛洛伊德死亡案，觸發全國持續數星期的抗議示威後，司法部及國土安全部均下令聯邦執法人員保護聯邦財產及歷史紀念碑。

波特蘭的示威者在抗議種族歧視及警暴時，聯邦執法人員幾乎都與抗議者爆發暴力衝突，使得不少國會議員、人權運動人士與民眾大表憤怒，民主黨人更指責聯邦執法部門的舉動只會加劇了局勢，要求獨立督察辦公室展開調查之聲四起，指美國是一個民主國家，而不是一個專制警察國家。

此外，川普總統6月1日到白宮附近拉法葉廣場(Lafayette Square)教堂拍照前，警方驅趕抗議群眾的做法，司法部也啟動另一起調查。

對於為何波特蘭會成為「黑人的命也是命」運動中心之一，是有其深層次原因。在全國人口超過50萬的35個城市中，波特蘭是最白人的，有71%的居民為白人。而俄勒岡州更是建立在白人至上的原則上。19世紀的鞭打法，要求鞭打在該州出現的任何黑人；20世紀初，俄勒岡州的州議會成員均屬三K黨人。

現在波特蘭非裔家庭的平均收入水平，只是白人的一半，警察對非裔居民的槍擊之多，與非裔僅占6%的人口比例，根本不成比例。

俄勒岡州黑人歷史學者伊馬里沙(Walidah Imarisha) 認為，白人與黑人的差異幾乎涵蓋了各個方面，存在著巨大的種族差距，因此當BLM運動一發生時，自然成為了中心。

司法 警察

延伸閱讀

躲陸領事館的解放軍被捕 美再指：一新加坡人非法情蒐

簽證隱瞞解放軍職 FBI大規模約談、逮3人

釘民主黨執政區 川普派人制暴

「這是地方權限」聯邦幹員逮示威民眾 國安部被告違憲

相關新聞

美國疫情升溫 超過150位專家籲再度封城

隨著國內疫情持續升溫，佛羅里達州確診病例更是突破40萬人，超過150位的專家和醫護人員建議政府再次封城，以控制疫情。

蜜雪兒開Podcast 首集與老公歐巴馬鬥嘴

蜜雪兒說：「像大部分美國人，我們花了很長時間待在一起隔離。」歐巴馬回她：「你這樣講，聽起來好像不太高興。」

白宮移民顧問米勒外祖母死於新冠 親屬怪罪川普政府

川普總統嚴厲移民政策的推手米勒(Stephen Miller)一向鼓吹極端反移民，現在他的外祖母因新冠肺炎病故，引發其親人與白宮之間的口水戰。

佛州德州加州＝3個紐約疫區 白宮抗疫小組成員籲戴口罩

紐約州淪為全美新冠病毒疫情重災區的三個月後，白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)表示，如今加州、德州、佛羅里達州的疫情「相當於三個紐約疫區」；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)也說，就算今年年底就有疫苗完成試驗過程並經證實有效，要能在全美各地廣泛使用也須耗時數月。

防抗議者推倒 芝加哥移除2哥倫布像

種族平權爭議持續延燒，芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)24日宣布，市府已移除市內兩座哥倫布(Christopher Columbus)雕像；維吉尼亞州也在23日正式移除州議會大廈內的邦聯雕像，包括邦聯主帥—李將軍(Robert E. Lee)的銅像。

白人占多數 波特蘭卻成「黑人命也是命」焦點城市

聯邦司法部獨立督察長辦公室24日宣布，調查司法部執法人員在俄勒岡州波特蘭及華盛頓特區使用武力事件；此前已有不少國會議員及政府官員要求徹查。

拆除銅像移到何處…地方政府傷腦筋

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害所引發的種族歧視風波，至今未平息，同時也掀起在南北戰爭時期，支持蓄奴的邦聯代表人物在歷史地位上的爭議，各地紛紛撤除這些歷史人物的雕像，但也衍生了雕像撤除後的存放問題。

川普承認：時常後悔推特發文！還說轉推讓人惹上麻煩

川普24日接受體育和流行文化部落格Barstool Sports創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）訪問時大方承認...

麥當勞全美1.4萬間店 8月1日起要求顧客戴口罩

麥當勞24日宣布，將於8月1日起在全美門市實施顧客必須戴口罩入內的規定。

民主黨女眾議員挨罵髒話 譴責侮辱女性文化

美國政治新星、民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今天譴責共和黨籍眾議員游...

加州3男藉假證券計畫全球詐財 2落網1在逃

美國州檢當局今天指出，3名加州男子藉假證券計畫向全球投資人詐騙逾千萬美元遭到控告，目前2人遭逮捕、1人在逃

美參院通過國防授權法草案 建議邀台灣參加聯合軍演

美國聯邦參議院23日通過2021財年國防授權法（NDAA）草案，共匡列7405億美元的預算，包括建議邀請台灣參與環太平洋...

熱門新聞

中國駐休士頓領事館關閉！美方執法人員破門而入

美國股市開盤走跌 台積電ADR飆升10%

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

遭中國要求撤館 美國駐成都總領事是台灣女婿

反制為何挑上美駐成都領館 中國專家：兩個考量

美逮捕藏身中駐舊金山領館學者 具共軍背景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。