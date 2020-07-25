白人占多數 波特蘭卻成「黑人命也是命」焦點城市

聯邦司法部獨立督察長辦公室24日宣布，調查司法部執法人員在俄勒岡州波特蘭及華盛頓特區使用武力事件；此前已有不少國會議員及政府官員要求徹查。

波特蘭是美國少數白人居民占多數的城市之一，卻成為挺「黑人的命也是命」(BLM)爭取民權運動的焦點城市；司法部督察長霍洛維茲(Michael Horowitz)表示，他的辦公室在收到俄州檢察官的投訴和轉介後，決定對司法部執法人員在波特蘭使用武力的指控展開調查，有關調查將與國土安全部(DHS)的調查互相協調。

調查人員將「檢視過去兩個月，司法部與執法單位因應華盛頓特區與波特蘭的抗議活動，所扮演的角色與責任」。

檢視的範圍包括審查司法部執法人員所獲得的培訓及指導、符合識別的要求，以及在使用低殺傷力武器及化學劑等武力時，是否遵守司法部政策。

在明州非裔男子佛洛伊德死亡案，觸發全國持續數星期的抗議示威後，司法部及國土安全部均下令聯邦執法人員保護聯邦財產及歷史紀念碑。

波特蘭的示威者在抗議種族歧視及警暴時，聯邦執法人員幾乎都與抗議者爆發暴力衝突，使得不少國會議員、人權運動人士與民眾大表憤怒，民主黨人更指責聯邦執法部門的舉動只會加劇了局勢，要求獨立督察辦公室展開調查之聲四起，指美國是一個民主國家，而不是一個專制警察國家。

此外，川普總統6月1日到白宮附近拉法葉廣場(Lafayette Square)教堂拍照前，警方驅趕抗議群眾的做法，司法部也啟動另一起調查。

對於為何波特蘭會成為「黑人的命也是命」運動中心之一，是有其深層次原因。在全國人口超過50萬的35個城市中，波特蘭是最白人的，有71%的居民為白人。而俄勒岡州更是建立在白人至上的原則上。19世紀的鞭打法，要求鞭打在該州出現的任何黑人；20世紀初，俄勒岡州的州議會成員均屬三K黨人。

現在波特蘭非裔家庭的平均收入水平，只是白人的一半，警察對非裔居民的槍擊之多，與非裔僅占6%的人口比例，根本不成比例。

俄勒岡州黑人歷史學者伊馬里沙(Walidah Imarisha) 認為，白人與黑人的差異幾乎涵蓋了各個方面，存在著巨大的種族差距，因此當BLM運動一發生時，自然成為了中心。