防抗議者推倒 芝加哥移除2哥倫布像

種族平權爭議持續延燒，芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)24日宣布，市府已移除市內兩座哥倫布(Christopher Columbus)雕像；維吉尼亞州也在23日正式移除州議會大廈內的邦聯雕像，包括邦聯主帥—李將軍(Robert E. Lee)的銅像。

據CBS報導，芝加哥所移除的哥倫布雕像分別位於葛蘭特公園(Grant Park)和小義大利區的亞歷哥公園(Arrigo Park)；這些雕像先前都曾遭示威者破壞，過程中甚至引發警民衝突。

萊特福特辦公室稱此舉是為保護公共安全，讓參與城市象徵討論的民眾，擁有一個民主包容的對話空間，並表示：「示威活動已經影響到示威者們和警方的安全，為預防示威者們自行拆除雕像時發生危險，市府必須有所作為。」

葛蘭特公園的雕像於24日凌晨被移除，群眾到場徹夜慶祝，亞歷哥公園的雕像也在同日上午迅速拆除。

近日維州眾議會發言人、民主黨籍的艾琳‧費勒-柯恩(Eileen Filler-Corn)悄悄下令，將議會大廈中的邦聯代表人物雕像，包括李將軍、斯圖爾特(J.E.B. Stuart)、「石牆」將軍傑克森(Stonewall Jackson)以及邦聯總統戴維斯(Jefferson Davis)，全部移除。

費勒-柯恩表示：「維州有許多歷史遠比參與邦聯的軍隊更值得一提，現在是時候向議會展示，關於聯邦(Commonwealth)軍隊的真實歷史。」

自上個月維州州長諾譚(Ralph Northam)下令拆除里奇蒙紀念碑大道(Monument Avenue)上李將軍的銅像後，便激發費勒-柯恩致力移除議會大廈中其他邦聯人物的雕像。

雖然此舉成功避免群眾示威抗議，或是利用其他法律途徑將雕像保留的可能性，但未經過公開討論擅自移除古蹟的做法，也可能招來批評聲浪。