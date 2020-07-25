快訊

「論文門」遭控影武者 中山大學校長沈痛回應

丈夫下班回家才發現 彰化資源回收婦被割脖倒血泊送命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防抗議者推倒 芝加哥移除2哥倫布像

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合24日電
抗議者企圖推倒 芝加哥移除兩座哥倫布像 路透社
抗議者企圖推倒 芝加哥移除兩座哥倫布像 路透社

種族平權爭議持續延燒，芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)24日宣布，市府已移除市內兩座哥倫布(Christopher Columbus)雕像；維吉尼亞州也在23日正式移除州議會大廈內的邦聯雕像，包括邦聯主帥—李將軍(Robert E. Lee)的銅像。

據CBS報導，芝加哥所移除的哥倫布雕像分別位於葛蘭特公園(Grant Park)和小義大利區的亞歷哥公園(Arrigo Park)；這些雕像先前都曾遭示威者破壞，過程中甚至引發警民衝突。

萊特福特辦公室稱此舉是為保護公共安全，讓參與城市象徵討論的民眾，擁有一個民主包容的對話空間，並表示：「示威活動已經影響到示威者們和警方的安全，為預防示威者們自行拆除雕像時發生危險，市府必須有所作為。」

葛蘭特公園的雕像於24日凌晨被移除，群眾到場徹夜慶祝，亞歷哥公園的雕像也在同日上午迅速拆除。

近日維州眾議會發言人、民主黨籍的艾琳‧費勒-柯恩(Eileen Filler-Corn)悄悄下令，將議會大廈中的邦聯代表人物雕像，包括李將軍、斯圖爾特(J.E.B. Stuart)、「石牆」將軍傑克森(Stonewall Jackson)以及邦聯總統戴維斯(Jefferson Davis)，全部移除。

費勒-柯恩表示：「維州有許多歷史遠比參與邦聯的軍隊更值得一提，現在是時候向議會展示，關於聯邦(Commonwealth)軍隊的真實歷史。」

自上個月維州州長諾譚(Ralph Northam)下令拆除里奇蒙紀念碑大道(Monument Avenue)上李將軍的銅像後，便激發費勒-柯恩致力移除議會大廈中其他邦聯人物的雕像。

雖然此舉成功避免群眾示威抗議，或是利用其他法律途徑將雕像保留的可能性，但未經過公開討論擅自移除古蹟的做法，也可能招來批評聲浪。

芝加哥 福特 義大利

延伸閱讀

法官裁定在家監禁 川普前私人律師兩進兩出監獄

今夏全美槍枝暴力頻仍 芝加哥喪禮槍擊14傷

推倒華盛頓 美國也搞文化大革命？

億萬富豪柯恩590億競標紐約大都會隊 A-Rod仍有機會

相關新聞

美國疫情升溫 超過150位專家籲再度封城

隨著國內疫情持續升溫，佛羅里達州確診病例更是突破40萬人，超過150位的專家和醫護人員建議政府再次封城，以控制疫情。

蜜雪兒開Podcast 首集與老公歐巴馬鬥嘴

蜜雪兒說：「像大部分美國人，我們花了很長時間待在一起隔離。」歐巴馬回她：「你這樣講，聽起來好像不太高興。」

白宮移民顧問米勒外祖母死於新冠 親屬怪罪川普政府

川普總統嚴厲移民政策的推手米勒(Stephen Miller)一向鼓吹極端反移民，現在他的外祖母因新冠肺炎病故，引發其親人與白宮之間的口水戰。

佛州德州加州＝3個紐約疫區 白宮抗疫小組成員籲戴口罩

紐約州淪為全美新冠病毒疫情重災區的三個月後，白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)表示，如今加州、德州、佛羅里達州的疫情「相當於三個紐約疫區」；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)也說，就算今年年底就有疫苗完成試驗過程並經證實有效，要能在全美各地廣泛使用也須耗時數月。

防抗議者推倒 芝加哥移除2哥倫布像

種族平權爭議持續延燒，芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)24日宣布，市府已移除市內兩座哥倫布(Christopher Columbus)雕像；維吉尼亞州也在23日正式移除州議會大廈內的邦聯雕像，包括邦聯主帥—李將軍(Robert E. Lee)的銅像。

白人占多數 波特蘭卻成「黑人命也是命」焦點城市

聯邦司法部獨立督察長辦公室24日宣布，調查司法部執法人員在俄勒岡州波特蘭及華盛頓特區使用武力事件；此前已有不少國會議員及政府官員要求徹查。

拆除銅像移到何處…地方政府傷腦筋

非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察殺害所引發的種族歧視風波，至今未平息，同時也掀起在南北戰爭時期，支持蓄奴的邦聯代表人物在歷史地位上的爭議，各地紛紛撤除這些歷史人物的雕像，但也衍生了雕像撤除後的存放問題。

川普承認：時常後悔推特發文！還說轉推讓人惹上麻煩

川普24日接受體育和流行文化部落格Barstool Sports創辦人波特諾伊（Dave Portnoy）訪問時大方承認...

麥當勞全美1.4萬間店 8月1日起要求顧客戴口罩

麥當勞24日宣布，將於8月1日起在全美門市實施顧客必須戴口罩入內的規定。

民主黨女眾議員挨罵髒話 譴責侮辱女性文化

美國政治新星、民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今天譴責共和黨籍眾議員游...

加州3男藉假證券計畫全球詐財 2落網1在逃

美國州檢當局今天指出，3名加州男子藉假證券計畫向全球投資人詐騙逾千萬美元遭到控告，目前2人遭逮捕、1人在逃

美參院通過國防授權法草案 建議邀台灣參加聯合軍演

美國聯邦參議院23日通過2021財年國防授權法（NDAA）草案，共匡列7405億美元的預算，包括建議邀請台灣參與環太平洋...

熱門新聞

中國駐休士頓領事館關閉！美方執法人員破門而入

美國股市開盤走跌 台積電ADR飆升10%

央視直播美駐成都總領事館動態 逾2000萬網友觀看

遭中國要求撤館 美國駐成都總領事是台灣女婿

反制為何挑上美駐成都領館 中國專家：兩個考量

美逮捕藏身中駐舊金山領館學者 具共軍背景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。