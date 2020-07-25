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美國疫情升溫 超過150位專家籲再度封城

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合24日電
控制美國疫情 150餘位專家籲再度封城 歐新社
控制美國疫情 150餘位專家籲再度封城 歐新社

隨著國內疫情持續升溫，佛羅里達州確診病例更是突破40萬人，超過150位的專家和醫護人員建議政府再次封城，以控制疫情。

根據約翰·霍普金斯大學的統計，全美確診人數已經超過407萬人，單日確診和住院病患的人數也都持續快速成長，因此國內多達150位醫護人員和專家連署請願，向政府要求二度封城。

請願書中寫道：「未來我們很可能會失去超過20萬人的生命，但有些地方的人卻還是外出上酒吧、按摩、理髮，從事一些看似正常、卻沒有必要的活動。」

佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)23日還誇口稱該州疫情「已經明顯地穩定下來」，但翌日該州衛生廳的統計數據顯示，累積確診人數已經達到40萬2312人，過去七天平均單日新增1萬700名確診案例，死亡人數為5653人。

德桑提斯23日於該州墨爾本市(Melbourne)醫療中心記者會中表示：「如果你看到像布瓦洛郡(Brevard County)等地區的表現，會發現情況正在好轉，我相信很快地，我們就會開始好轉。」

佛州的確診人數目前排名全國第三，僅次於加州和紐約，邁阿密部分醫院更以超過100%的「超載」狀態營運；傑克森紀念醫院( Jackson Memorial Hospital)急診主任李莉莉(Lilly Lee)說，接收了一批年輕病患後，現在風險較高的老人又開始遭到感染，「我們最擔心的問題出現了。」

疫情蔓延的速度也引起川普總統和競選幕僚的注意，甚至被迫取消原定在傑克遜維爾(Jacksonville)的共和黨全國代表大會(Republican National Convention)。

疫情 醫護人員 封城

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