佛州德州加州＝3個紐約疫區 白宮抗疫小組成員籲戴口罩

紐約州淪為全美新冠病毒疫情重災區的三個月後，白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)表示，如今加州、德州、佛羅里達州的疫情「相當於三個紐約疫區」；全國過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)也說，就算今年年底就有疫苗完成試驗過程並經證實有效，要能在全美各地廣泛使用也須耗時數月。

柏克斯24日在國家廣播公司(NBC)「今日」(Today)節目上呼籲國人採取負責任的行動，並表示所有人都應該假設自己已經感染病毒，才能保護已有健康問題的人和其他脆弱的族群。

柏克斯說，重點是民眾必須「現在開始改變做法」，才能避免新冠病毒在紐約州等地捲土重來。

3月底至4月時，紐約州的疫情讓醫院陷入窘境，而當地確診個案也一直是全國最多，直到22日才被加州以逾40萬例超越。

紐約州也連續約三個月出現全美最多的單日新增確診個案，直到12日才被佛州以1萬5299例超越。

柏克斯說：「身為美國人，我們必須團結因應，因此我們呼籲民眾配戴口罩，並擴大社交距離，這樣才能真正阻止疫情擴散。」

她也把重點放在亞利桑納州、加州、佛羅里達州、德州等四個州，這些地區在過去一個月內淪為新冠病毒重災區；而疫情惡化的程度，將取決於接下來爆發嚴重疫情的地區如何因應病毒。

佛奇則在「華盛頓郵報」(The Washington Post)的一場直播活動中指出：「我認為進入2021年的幾個月後，才會有疫苗可以讓全美民眾廣泛使用」；這就表示，最快也要到2021年春天才可望能有疫苗可用。

佛奇指出，有些公司宣稱可望能在今年年底前完成疫苗的研發；「我對這種說法有些懷疑，但你知道，任何事都有可能」；他也表示，一旦疫苗得以廣泛使用，就可望能有效遏止疫情。

他也說，民眾今年應該盡量都去施打流感疫苗，因為新冠肺炎疫情將讓流感季節的情況變得更加複雜。