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白宮移民顧問米勒外祖母死於新冠 親屬怪罪川普政府

世界日報 / 編譯盧炯燊／綜合24日電
白宮移民顧問米勒外祖母死於新冠 親屬怪罪川普政府 歐新社
白宮移民顧問米勒外祖母死於新冠 親屬怪罪川普政府 歐新社

川普總統嚴厲移民政策的推手米勒(Stephen Miller)一向鼓吹極端反移民，現在他的外祖母因新冠肺炎病故，引發其親人與白宮之間的口水戰。

7月4日，米勒的舅父格洛瑟(David Glosser)在臉書貼文，公布母親露絲‧格洛瑟(Ruth Glosser)，也就是米勒的外祖母因為新冠病毒而過世；格洛瑟同時將其母之死歸咎川普政府。

格洛瑟是一位退休的神經心理學家，一向反對川普，多次公開譴責外甥米勒的反移民政策；他認為川普根本沒有處理新冠疫情，導致成千上萬的美國人死亡，對米勒以及其全力支持的政府，感到非常憤怒。

對於格洛瑟的指責，白宮發言人發出聲明， 對他利用親人之死的私隱來炒做新聞表示無法苟同；聲明又稱露絲在3月已確診新冠肺炎，但她在7月去世，在時間上並不合理，認為她是因高齡在睡夢中安詳離世。

格洛瑟其後反駁白宮的聲明，說為了讓其他人免於新冠病毒，其母親、家人、數以百計的親友沒有因為「私隱」而隱瞞死因，是沒有可以羞愧的。同時又稱讚，其母病重期間，移民來的醫護人員全力照顧她。

格洛瑟還公開了母親的死亡證明，清楚列明露絲是死於新冠肺炎引起的呼吸驟停。

當白宮發言人得知露絲死亡證明提到新冠病毒時又說︰「再次說明這是絕對錯誤的。3月時，她有確診新冠的初期病徵，但她從未住院，而且迅速康復。」

至於米勒，在川普淡化新冠疫情方面發揮了作用，甚至試圖利用疫情實施反移民措施。川普3月11日發表講話將新冠病毒貼上「外來病毒」的標籤，演詞正是米勒所寫。川普當時又宣布，將暫停所有美國人從歐洲回來，結果引起恐慌，海外美國人紛紛趕回國。

川普 新冠肺炎 移民

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