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美參院通過國防授權法草案 建議邀台灣參加聯合軍演

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美參院23日通過國防授權法（NDAA）草案，包括建議邀請台灣參與環太平洋軍演，且海軍應執行兩艘海軍醫療船停泊台灣的任務，以持續合作抗疫。聯合報系資料照
美參院23日通過國防授權法（NDAA）草案，包括建議邀請台灣參與環太平洋軍演，且海軍應執行兩艘海軍醫療船停泊台灣的任務，以持續合作抗疫。聯合報系資料照

美國聯邦參議院23日通過2021財年國防授權法（NDAA）草案，共匡列7405億美元的預算，包括建議邀請台灣參與環太平洋軍演，且海軍應執行兩艘海軍醫療船停泊台灣的任務，以持續合作抗疫，不過，這些並未被包含在眾院版草案中，還待兩院協商，才能確定台灣議題是否被納入明年度的國防授權法。

聯邦眾議院21日通過國防授權法草案，參院23日也表決通過參院版，雙方還需就版本差異進行協商，再確認共識版本後，才送交美國總統川普簽署。

兩院版本都增列「太平洋威懾倡議」，以堅定捍衛美國在印太地區的利益，並指這項倡議將向中共傳遞強烈訊號；這也被認為是劍指中國大陸。

參院版的國會意見認為，美國應邀請台灣參與環太平洋軍演、美軍歐文堡陸軍國家訓練中心（NTC）聯合訓練，與雙邊海軍軍事演習與訓練；草案也提到聯合軍演、軍事演練、軍事交流、軍售與國工業合作等議題。

這部草案的最大爭點，在於美國國內近日熱烈討論，是否去除公共場合中「南方邦聯將領」的雕像或命名，因其牽涉支持蓄奴的歷史。

兩院版本均提到，要求國防部檢討以南方邦聯將領名字命名的軍事基地，並重新命名；美國總統川普已揚言否決，白宮發出聲明，譴責這種行為是「左翼文化革命」。

另外，眾院版國防授權法草案中，也限制川普縮減全球駐軍規模，及限制在國內部署國民兵的掌控權。

國會山莊（Hill）分析認為，直到今年11月選舉之前，協商可能停滯，川普也沒有機會簽署或否決這部法案。

川普去年底簽署的2020財年國防授權法案中，讓川普如願成立太空部隊，法案也納入加強台美網路安全合作，美艦應常態性穿越台海等內容，並關切中國大陸影響台灣選舉，要求國家情報總監在台灣大選後45天內提出報告，說明中方干預或破壞台灣選舉的行動，以及美國為阻止中方行動所做的努力。

川普 海軍

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