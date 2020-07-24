聽新聞
test
0:00 / 0:00

華郵：龐培歐稱習近平「破產極權主義的真心信奉者」

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國國務卿龐培歐。美聯社
美國國務卿龐培歐。美聯社

美國國務卿龐培歐（Mike Pomepo）今天稍晚將發表對中政策演說，華爾街日報報導，龐培歐將在會中，稱呼中共總書記習近平為「破產極權主義意識形態的真心信奉者」，呼籲中國大陸人民改變共產黨的執政方向，敦促盟國與中國大陸民眾合作，改變共產黨的行為。

甫結束訪問歐洲的行程，龐培歐預計在加州當地時間23日下午1時40分，在尼克森總統圖書館發表演說，名為「共產中國和自由世界的未來」，這也是美國川普政府主要官員對中政策系列演說的最後一場，包括白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）和司法部長巴維理（William Barr）均已針對中國大陸對美國和世界造成的威脅，發表看法，龐培歐的壓軸演說備受關注。

龐培歐 共產黨

延伸閱讀

龐培歐將發表美對中政策總結演講 目標鎖定中共

批判習近平 任志強被指貪汙遭開除黨籍移送法辦

新中國來之不易 習近平：一定要守住共產黨創立的偉大事業

習近平提國內大循環 主打科技內需自力更生

相關新聞

美參院共和黨將公布黨版新紓困案 規模達1兆美元

共和黨籍的美國聯邦參議院多數黨領袖麥康奈預定今天公布針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情、規模達1...

華郵：龐培歐稱習近平「破產極權主義的真心信奉者」

美國國務卿龐培歐（Mike Pomepo）今天稍晚將發表對中政策演說，華爾街日報報導，龐培歐將在會中，稱呼中共總書記習近...

川普炫耀認知測驗成績優異 質疑拜登心智能力

美國總統川普炫耀認知測驗成績優秀，包括字詞記憶挑戰等，並稱這證明自己心智能力優異，足以領導美國

洋基球場停賽 周邊商家失生意

因疫情停賽的洋基球場，連帶周邊的商家和社區都失去生意。洋基球場周邊的布朗克斯社區，是全美最貧窮的社區之一，靠著大批球迷帶來的生意生活...

畢根：美國國防部從未向川普匯報駐韓美軍削減方案

韓國國際廣播電台23日報導，美國國務院副國務卿畢根韓國時間23日在美國參議院外交關係委員會上對削減駐韓美軍相關說法予以了...

移民求庇護卻被關 加拿大法官裁定美加協議侵權

依據加拿大與美國的「安全第3國協議」（STCA），從美國抵達加拿大的移民若要尋求庇護，須折返先向美國申請。但加拿大聯邦法...

波特蘭大混戰！「媽媽人牆」打敗川普軍 聯邦執法人員退守法院

英國衛報和紐約時報報導，美國總統川普派穿著軍人野戰服的執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾，執法人員用催淚瓦斯和...

美參院委員會表決通過「政府設備禁用TikTok」

美國聯邦參議院的一個委員會因憂心用戶個資安全，今天通過法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的公務設備上使用中國企業持有的熱門...

美眾院壓倒性通過：移除國會山莊「支持奴隸制度者」雕像

美國民主黨掌控的聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過法案，贊成移除國會山莊內紀念支持奴隸制或加入邦聯的人物雕像

美共和黨擬將失業補助由600降至100美元 7月底前難喬攏

美國共和黨籍國會議員正考慮大幅縮減聯邦失業保險救濟金，降至每周100美元或每月400美元，以延長這項福利。

川普下令：增派聯邦執法人員到芝加哥等城市 遏止暴力

美國總統川普22日下令，增派聯邦執法人員到芝加哥等城市，以遏止和打擊這些地區不斷激增的暴力犯罪。

肯伊威斯特參選總統後 妻金卡達夏首曝「他患躁鬱症」籲給同情

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）19日出席南卡羅來納州的總統競選活動，隔日在網上發出多篇有關家庭生活的奇異...

熱門新聞

為何要關中國駐休士頓總領館？美亞太助卿史達偉揭內幕

影／一出門近百隻貓狗鳥獸跟身後 網友驚嘆：真人版迪士尼公主

川普：關閉更多陸使領館的可能性 一直存在

南華早報：大陸將關閉美駐成都總領事館 報復美國

她月經正常報到！在家突然腹部疼痛 「懷孕1小時」產下男嬰

名校選美冠軍棄律師當AV女優 下海原因連波多野結衣也驚呆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。