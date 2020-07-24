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華郵：龐培歐稱習近平「破產極權主義的真心信奉者」
美國國務卿龐培歐（Mike Pomepo）今天稍晚將發表對中政策演說，華爾街日報報導，龐培歐將在會中，稱呼中共總書記習近平為「破產極權主義意識形態的真心信奉者」，呼籲中國大陸人民改變共產黨的執政方向，敦促盟國與中國大陸民眾合作，改變共產黨的行為。
甫結束訪問歐洲的行程，龐培歐預計在加州當地時間23日下午1時40分，在尼克森總統圖書館發表演說，名為「共產中國和自由世界的未來」，這也是美國川普政府主要官員對中政策系列演說的最後一場，包括白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）和司法部長巴維理（William Barr）均已針對中國大陸對美國和世界造成的威脅，發表看法，龐培歐的壓軸演說備受關注。
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