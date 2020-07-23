快訊

奧運「重新倒數」365天: 東京單日疫情破紀錄, 停賽的停損點?

洋基球場停賽 周邊商家失生意

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
洋基球場不復往日熱鬧，讓周邊的商家也難以生存。（Photo from網路截圖）
洋基球場不復往日熱鬧，讓周邊的商家也難以生存。（Photo from網路截圖）

因疫情停賽的洋基球場，連帶周邊的商家和社區都失去生意。洋基球場周邊的布朗克斯社區，是全美最貧窮的社區之一，靠著大批球迷帶來的生意生活。自從職棒因疫情停擺，球場周邊的商家失去生意，加上疫情打擊，讓洋基球場周遭的居民社區和商家生計陷入更困難的地步。

《紐約時報》報導，每當到了職棒球季，洋基球場所吸引來的球迷多達180萬人次，這對洋基周邊的商家和社區都是賺錢的好機會，酒吧、餐廳和紀念品店，或者自營停車場，因著洋基球場的存在得以順利經營。

「我們損失了一整年的收入，而且無能為力。」在洋基球場附近經營九巴的老闆麥克表示。對其他的商家也是如此，許多商家已經付不出租金了，因為自3月疫情爆發以來，這些商家幾乎是零收入的狀態。因為沒有球賽，過去被雇來銷售熱狗、飲料的人也通通失業，失業率目前達到21.6%，是前年的4倍多。

即使CNN報導，MLB於7月23日重新開始賽季，但由於是閉門比賽，不會有大批觀眾湧入，周邊的商家自然也沒有生意可做。

《紐約時報》分析，洋基球場周邊的社區本來就是全美最貧窮的幾個社區之一，因為疫情衝擊變得更加困難。此地區約有65%的拉丁裔漢29%的非裔，平均家庭收入為3萬3400美金，約有三分之一的居民生活在貧窮線下。

【更多精采內容，詳見

延伸閱讀

MLB／率隊重返洋基球場 吉拉迪坦言熟悉又陌生

疫情導致滯銷免費送鄰居 農：百萬松露爛在土裡

德國官員：中國是體制對手 「當心混合式威脅」

英國露天演唱會 防疫又能賞樂

相關新聞

洋基球場停賽 周邊商家失生意

因疫情停賽的洋基球場，連帶周邊的商家和社區都失去生意。洋基球場周邊的布朗克斯社區，是全美最貧窮的社區之一，靠著大批球迷帶來的生意生活...

畢根：美國國防部從未向川普匯報駐韓美軍削減方案

韓國國際廣播電台23日報導，美國國務院副國務卿畢根韓國時間23日在美國參議院外交關係委員會上對削減駐韓美軍相關說法予以了...

移民求庇護卻被關 加拿大法官裁定美加協議侵權

依據加拿大與美國的「安全第3國協議」（STCA），從美國抵達加拿大的移民若要尋求庇護，須折返先向美國申請。但加拿大聯邦法...

波特蘭大混戰！「媽媽人牆」打敗川普軍 聯邦執法人員退守法院

英國衛報和紐約時報報導，美國總統川普派穿著軍人野戰服的執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾，執法人員用催淚瓦斯和...

美參院委員會表決通過「政府設備禁用TikTok」

美國聯邦參議院的一個委員會因憂心用戶個資安全，今天通過法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的公務設備上使用中國企業持有的熱門...

美眾院壓倒性通過：移除國會山莊「支持奴隸制度者」雕像

美國民主黨掌控的聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過法案，贊成移除國會山莊內紀念支持奴隸制或加入邦聯的人物雕像

美共和黨擬將失業補助由600降至100美元 7月底前難喬攏

美國共和黨籍國會議員正考慮大幅縮減聯邦失業保險救濟金，降至每周100美元或每月400美元，以延長這項福利。

川普下令：增派聯邦執法人員到芝加哥等城市 遏止暴力

美國總統川普22日下令，增派聯邦執法人員到芝加哥等城市，以遏止和打擊這些地區不斷激增的暴力犯罪。

肯伊威斯特參選總統後 妻金卡達夏首曝「他患躁鬱症」籲給同情

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）19日出席南卡羅來納州的總統競選活動，隔日在網上發出多篇有關家庭生活的奇異...

川普救民調獨角戲 拿公衛危機來作秀

美國總統川普重新舉行中斷近三個月的疫情記者會，目的顯然是要挽救下滑的支持度和低迷的選情。儘管他承認疫情可能惡化並首度鼓勵...

「疫情會惡化」 川普改稱口罩有效

美國新冠肺炎確診人數超過三百九十萬，一向自誇防疫成績領先全球的川普總統廿一日在疫情簡報中終於承認，「美國有些地方做得沒那...

美起訴2大陸駭客 指控配合陸國安部竊密

美國司法部廿一日表示，兩名中國籍電腦駭客涉嫌竊取數百家美國企業及政府組織的新冠病毒資料，已遭起訴共計十一項電腦犯罪、竊取...

熱門新聞

為何要關中國駐休士頓總領館？美亞太助卿史達偉揭內幕

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

安倍口罩太難用！旅日台人竟成功換成鑽石：有口罩千萬別扔

醉翁之意不在酒？ 梅根、哈利遭爆退出英皇室另有心機

美撤陸駐休士頓領館 美參議員：早該關閉這個間諜中心

川普：關閉更多陸使領館的可能性 一直存在

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。