洋基球場停賽 周邊商家失生意

因疫情停賽的洋基球場，連帶周邊的商家和社區都失去生意。洋基球場周邊的布朗克斯社區，是全美最貧窮的社區之一，靠著大批球迷帶來的生意生活。自從職棒因疫情停擺，球場周邊的商家失去生意，加上疫情打擊，讓洋基球場周遭的居民社區和商家生計陷入更困難的地步。

《紐約時報》報導，每當到了職棒球季，洋基球場所吸引來的球迷多達180萬人次，這對洋基周邊的商家和社區都是賺錢的好機會，酒吧、餐廳和紀念品店，或者自營停車場，因著洋基球場的存在得以順利經營。

「我們損失了一整年的收入，而且無能為力。」在洋基球場附近經營九巴的老闆麥克表示。對其他的商家也是如此，許多商家已經付不出租金了，因為自3月疫情爆發以來，這些商家幾乎是零收入的狀態。因為沒有球賽，過去被雇來銷售熱狗、飲料的人也通通失業，失業率目前達到21.6%，是前年的4倍多。

即使CNN報導，MLB於7月23日重新開始賽季，但由於是閉門比賽，不會有大批觀眾湧入，周邊的商家自然也沒有生意可做。

《紐約時報》分析，洋基球場周邊的社區本來就是全美最貧窮的幾個社區之一，因為疫情衝擊變得更加困難。此地區約有65%的拉丁裔漢29%的非裔，平均家庭收入為3萬3400美金，約有三分之一的居民生活在貧窮線下。

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