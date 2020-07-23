快訊

「Try共」時代：回應多元社會 合作住宅沒有理由缺席

中獎指南！威力彩狂飆25億 全台最會中頭獎縣市、3大星座曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

波特蘭大混戰！「媽媽人牆」打敗川普軍 聯邦執法人員退守法院

聯合報 / 編譯田思怡／即時報導
波特蘭一群媽媽當人肉盾牌，組成「媽媽人牆」，擋在執法人員與群眾之間。路透
波特蘭一群媽媽當人肉盾牌，組成「媽媽人牆」，擋在執法人員與群眾之間。路透

英國衛報和紐約時報報導，美國總統川普派穿著軍人野戰服的執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾，執法人員用催淚瓦斯和閃光彈驅散人群，並動手逮人，群眾則以雨傘、「泳池麵條」（用來學游泳的管狀泡棉）、雪撬、水瓶和打火機等物品當武器，並由一群媽媽當人肉盾牌，擋在執法人員與群眾之間。這樣纏鬥幾天幾夜下來，執法人員已退回他們當做「基地」的法院，群眾繼續占領街道。

群眾高喊：「這是誰的街道？是我們的街道。誰的命是命？黑人的命是命。」

非裔男子佛洛伊斯遭白人警察壓頸致死後，波特蘭的抗議群眾自3月29日開始占領街道，已進入第55天，絲毫沒有撤退的意思。川普上周派國土安全部的執法人員來驅散人群後，更激起群眾的鬥志，而且越聚越多。

22日凌晨，聯邦執法人員再次從法院出來，用催淚瓦斯和閃光彈驅散聚在法院前的幾百人，卻被擊退。許多執法人員的頭盔和防毒面罩都被打掉，在群眾的譏笑聲中退回法院。

組成「媽媽人牆」（Wall of Moms）的媽媽們高喊：「我們的街道！」

22日早上，同樣的過程來回三次，但結果都像前幾晚一樣，執法人員被打回法院。這些被川普派來鎮壓群眾的人，反而成了被困在法院的囚犯。

舉著「百分之百不是恐怖分子」標語的婦人仙儂說：「聯邦人員沒有控制街道。我認為他們比我們還害怕，他們躲在裡面。」

川普20日宣稱，派去波特蘭的國土安全部人員大獲成功，「他們做得很好，他們已去了三天，在很短的時間內完成很棒的工作」。

但事實上，波特蘭的街道仍由抗議群眾占領，根本不是川普說的那回事。

英國衛報報導，聯邦執法人員與抗議群眾纏鬥幾天幾夜後，已退回他們當做「基地」的法院。路透
英國衛報報導，聯邦執法人員與抗議群眾纏鬥幾天幾夜後，已退回他們當做「基地」的法院。路透
美國總統川普派穿著軍人野戰服的國土安全部執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾。美聯社
美國總統川普派穿著軍人野戰服的國土安全部執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾。美聯社

川普 紐約時報

延伸閱讀

關閉更多中國駐美領事館？川普：永遠有可能

川普救民調獨角戲 拿公衛危機來作秀

「疫情會惡化」 川普改稱口罩有效

觀察站／川普拚大選打美中衝突牌 習近平對美報復恐正中下懷

相關新聞

波特蘭大混戰！「媽媽人牆」打敗川普軍 聯邦執法人員退守法院

英國衛報和紐約時報報導，美國總統川普派穿著軍人野戰服的執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾，執法人員用催淚瓦斯和...

移民求庇護卻被關 加拿大法官裁定美加協議侵權

依據加拿大與美國的「安全第3國協議」（STCA），從美國抵達加拿大的移民若要尋求庇護，須折返先向美國申請。但加拿大聯邦法...

美參院委員會表決通過「政府設備禁用TikTok」

美國聯邦參議院的一個委員會因憂心用戶個資安全，今天通過法案，禁止聯邦政府員工在政府配發的公務設備上使用中國企業持有的熱門...

美眾院壓倒性通過：移除國會山莊「支持奴隸制度者」雕像

美國民主黨掌控的聯邦眾議院今天以壓倒性票數通過法案，贊成移除國會山莊內紀念支持奴隸制或加入邦聯的人物雕像

美共和黨擬將失業補助由600降至100美元 7月底前難喬攏

美國共和黨籍國會議員正考慮大幅縮減聯邦失業保險救濟金，降至每周100美元或每月400美元，以延長這項福利。

川普下令：增派聯邦執法人員到芝加哥等城市 遏止暴力

美國總統川普22日下令，增派聯邦執法人員到芝加哥等城市，以遏止和打擊這些地區不斷激增的暴力犯罪。

肯伊威斯特參選總統後 妻金卡達夏首曝「他患躁鬱症」籲給同情

美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）19日出席南卡羅來納州的總統競選活動，隔日在網上發出多篇有關家庭生活的奇異...

川普救民調獨角戲 拿公衛危機來作秀

美國總統川普重新舉行中斷近三個月的疫情記者會，目的顯然是要挽救下滑的支持度和低迷的選情。儘管他承認疫情可能惡化並首度鼓勵...

「疫情會惡化」 川普改稱口罩有效

美國新冠肺炎確診人數超過三百九十萬，一向自誇防疫成績領先全球的川普總統廿一日在疫情簡報中終於承認，「美國有些地方做得沒那...

美起訴2大陸駭客 指控配合陸國安部竊密

美國司法部廿一日表示，兩名中國籍電腦駭客涉嫌竊取數百家美國企業及政府組織的新冠病毒資料，已遭起訴共計十一項電腦犯罪、竊取...

學者：美中漸行漸遠 恐陷激烈惡鬥

美國以「保護美國知識產權」和美國公民的私人信息為由，關閉大陸駐休士頓總領事館，大陸國務院參事、人民大學教授時殷弘表示，中...

觀察站／川普拚大選打美中衝突牌 習近平對美報復恐正中下懷

美國總統大選投票日距離現在約一百天，此刻氣氛之詭譎，超過近年來的歷次選舉，要連任的川普，國內政績奇糟無比，處置疫情不得法...

熱門新聞

美國務院回應關閉陸總領館事件：保護美國智財權

阿拉斯加發生規模7.8強震！深度10公里 發布海嘯警報

為何要關中國駐休士頓總領館？美亞太助卿史達偉揭內幕

陸媒民調「哪個美駐華領館最可能被關？」 回答竟一面倒

安倍口罩太難用！旅日台人竟成功換成鑽石：有口罩千萬別扔

醉翁之意不在酒？ 梅根、哈利遭爆退出英皇室另有心機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。