波特蘭大混戰！「媽媽人牆」打敗川普軍 聯邦執法人員退守法院

英國衛報和紐約時報報導，美國總統川普派穿著軍人野戰服的執法人員前往波特蘭驅散占領幾個街區的抗議群眾，執法人員用催淚瓦斯和閃光彈驅散人群，並動手逮人，群眾則以雨傘、「泳池麵條」（用來學游泳的管狀泡棉）、雪撬、水瓶和打火機等物品當武器，並由一群媽媽當人肉盾牌，擋在執法人員與群眾之間。這樣纏鬥幾天幾夜下來，執法人員已退回他們當做「基地」的法院，群眾繼續占領街道。

群眾高喊：「這是誰的街道？是我們的街道。誰的命是命？黑人的命是命。」

非裔男子佛洛伊斯遭白人警察壓頸致死後，波特蘭的抗議群眾自3月29日開始占領街道，已進入第55天，絲毫沒有撤退的意思。川普上周派國土安全部的執法人員來驅散人群後，更激起群眾的鬥志，而且越聚越多。

22日凌晨，聯邦執法人員再次從法院出來，用催淚瓦斯和閃光彈驅散聚在法院前的幾百人，卻被擊退。許多執法人員的頭盔和防毒面罩都被打掉，在群眾的譏笑聲中退回法院。

組成「媽媽人牆」（Wall of Moms）的媽媽們高喊：「我們的街道！」

22日早上，同樣的過程來回三次，但結果都像前幾晚一樣，執法人員被打回法院。這些被川普派來鎮壓群眾的人，反而成了被困在法院的囚犯。

舉著「百分之百不是恐怖分子」標語的婦人仙儂說：「聯邦人員沒有控制街道。我認為他們比我們還害怕，他們躲在裡面。」

川普20日宣稱，派去波特蘭的國土安全部人員大獲成功，「他們做得很好，他們已去了三天，在很短的時間內完成很棒的工作」。