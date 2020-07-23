觀察站／外交戰出招…川普拚大選 大打美中衝突牌

美國總統大選投票日距離現在約一百天，此刻氣氛之詭譎，超過近年來的歷次選舉，要連任的川普，國內政績奇糟無比，處置疫情不得法，感染人數全球第一，連帶著使得經濟蕭條，併發種族衝突，川普在上次選舉獲勝的搖擺州，對手拜登這次都大幅領先，看樣子川普是輸定了。

川普救選情 靠外部危機

川普現在已亂了陣腳，投票前四個月陣前換將，開除了競選經理，現在只有靠製造某種外部危機，才能壓過國內不利的選情，但外交危機能否改變選民的觀感，讓大家團結在川普身邊？還是被視為選舉操作，失去可信度？尚未可知，可是川普鋌而走險，製造「十月驚奇」的可能性卻是大增。

原本對川普「十月驚奇」的幾個想定，分別是美朝高峰會、伊朗危機以及南海軍事衝突；前兩個過去美國也經歷過，效用有限，但是南海危機直朝中國大陸而來，可以有效的刺激動員美國人民的想像，最被青睞。

南海衝突 美要控制升級

美國國務卿龐培歐七月初的南海聲明，到美國以兩個航母戰鬥群的優勢軍力在南海活動，雖然美國或許是要以實力逼迫解放軍讓步，以實際行動宣告美國對東南亞諸國的承諾，但是這也讓外界猜測，美國希望南海軍事衝突，是場「控制升級」（controlled escalation）的小衝突，以達到最大政治效果。

但升級能否控制得住，不會變成大戰，仍然是問題，必須有一方軍力遠超過另一方，而大家不願意有衝突，才能在升級之前煞住車，南海前線造成重大傷亡，讓川普輸掉選戰的可能性仍在。

大家都預期選前會有美中衝突，但沒有人想到竟會是以目前的外交戰形式出現。這次美國下令大陸關閉休士頓總領事館，有一說是因為美國武漢與成都總領館人員與眷屬未經檢驗防疫，中方不准入境，中方堅持防疫事關重大，不容有例外，美方則堅持外交優遇和對等。美方的聲明則說，要求關館，是為了保護美國智慧財產權及私密資訊。

老實說，這種外交摩擦，過去根本不算件事，雙方好好談一談，立馬解決，可是美中目前的僵持張力，前所未見，小問題累積為大問題，大問題變質為根本矛盾。

中國大陸會不會報復？第一時間網上有許多揣測，有人認為香港國安法實施後，為了杜絕境外勢力介入，也作為報復，乾脆把美國駐香港總領事館給關閉了，也有人放話給外國媒體，說要關閉美國的武漢總領事館。

但是中方報復的話，正中美方下懷，趁機把事態升高，對報復來個反報復，正好符合川普選舉的需要，這也正是中方之前所警惕再三的。

陸專家提醒 別隨美起舞

近來大陸的美國專家反覆強調，在選前三、四個月，要保持定力，不能亂、急不得。中國尤其是不能跟著美國出的招走，不能被他帶節奏，不能隨美起舞，這是最重要的。

大陸官方似也了解到，事關重大，外長王毅先表示，「中國從來無意挑戰或取代美國，無意與美國全面對抗」，外交部發言人華春瑩七月十六日，針對「中美的新冷戰正在成型」提問，也重複王毅的話，並說「中國沒想去主動招惹美國」，但「樹欲靜而風不止」。

可以想見此刻大陸外交決策圈正在激烈辯論，如對美關閉領事館不反應，輿論會強烈反彈，在疫情、經濟、洪災幾重衝擊下的習近平，最不希望被人看成對外示弱；但如果對美報復，川普正好可以藉此打場對中國的聖戰，鼓動美國人民的反中情緒，後續效應是此刻的中國大陸難以承擔的，無論如何，這個決定都會有後果。