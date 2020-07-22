下令關閉中共休士頓領館 美國務院：北京擴大間諜行動

美國下令中共駐休士頓總領事館關閉，升高美中緊張關係，美國國務院發言人發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，這是為保護美國人民的智慧財產與個人資訊。

美國國務院一名發言人以背景方式回覆記者詢問表示，中國大陸長年對美國官員與人民，進行「大規模非法間諜與影響力」的活動，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

這名發言人也說，根據國務卿龐培歐（Mike Pomepo）、聯邦調查局（FBI）局長雷伊（Christopher Wray）與司法部長巴維理（William Barr）日前的公開演說，中共官員已涉入美國的國內政治，竊取美國智慧財產，強迫美國的企業領袖，威脅住在中國大陸的華裔美國人家庭等種種行為。

歐塔加斯表示，「美國不會容許中華人民共和國破壞美國主權，與脅迫我們的人民，就如同我們不會容許中共以不平等貿易手段威脅美國的工作機會，與其他不當行為。川普總統堅持，美中關係必須公平和互惠。」

歐塔加斯也提到，根據維也納公約（Vienna Convention）要求各國外交官尊重當地法規，且有義務不干涉駐在國內部事務。