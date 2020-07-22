拜登再洩副手線索：名單上有4名非裔女性

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)20日接受MSNBC訪問，對於最受外界關注的副手問題，他透露目前名單上的人選中，有四名非裔女性。

MSNBC新節目，由喬伊‧雷德(Joy Reid)主持的「雷德駕到」(The Reidout)開播即邀來拜登進行訪問；主持人問道：「是否已決定選擇非裔女性當副總統候選人？」拜登隨即表示：「我還沒有最終人選，但在我的名單上有四位非裔女性，我們正在決策過程當中。」

雖然接近拜登自己設下的8月初決策期限，但他並未透露四位女性身分；從他的言行也能看出，他在選擇非裔女性候選人上，背負龐大壓力；尤其現在全美陷入種族主義風波和警察暴力問題，更讓他感受來自政壇盟友的壓力，寄望他選擇非裔女性。

拜登透露團隊剛完成篩選過程，將接受兩小時的簡報，慎重審視副手人選背景，「目前已聽取四位人選的詳細報告，我會親自和人選面談，做出最終的決定。」

知情人士透露，近幾周拜登副手人選聚焦在加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)、佛州眾議員德敏斯(Val Demings)、前國家安全顧問萊斯(Susan Rice)、亞特蘭大市長巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)和加州眾議員凱倫‧巴斯(Karen Bass) 五人身上。

在拜登的盟友中，賀錦麗被視為最有希望的人選，但消息人士表示，一切還未成定局。

據傳拜登陣營也將其他族裔女性納入考慮，包括白人麻州參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)、亞裔伊利諾州參議員參議員譚美(Tammy Duckworth)，和拉美裔新墨西哥州州長密雪兒‧葛理申(Michelle Lujan Grisham)。