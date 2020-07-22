人口普查無證移民數據 川普禁用於國會席次分配

川普總統21日簽署備忘錄，禁止2020人口普查把無證移民人口數據，用於分配各州在國會的議席數量；川普政府早先計畫在人口普查問卷加入「是否為公民」的問題，但遭最高法院阻攔；川普此舉被視為最新替代方案，但預計將遭遇司法挑戰。

由於人口普查問卷沒有公民身分問題，目前尚不清楚川普政府如何從問卷結果中辨別誰是無證移民，然後如何「禁止」？川普政府去年曾要求聯邦政府收集並向商務部提交公民與非公民的數據，並透露這些信息可能用於決定人口普查的統計。

2020人口普查為人口普查局十年一次的人口統計，旨在統計在美國生活的每個成年人、孩童和嬰兒，並根據這些數據分配聯邦資金，用於醫院、消防、學校、道路等公共設施建設，以及決定各州在國會的席位數。

川普早先要求在2020人口普查問卷加入「公民身分」問題，招致諸多批評，遭指是想利用人口普查，查明無證移民的身分並限制他們的政治權利，還將遏阻少數族裔或移民填寫問卷，為共和黨在民主黨占多數的選區爭奪優勢；不過該要求在最高法院被否決。

川普21日通過總統備忘錄，禁止把2020人口普查統計的無證移民算進席位分配統計，稱「把這些非法外來人口排除在外，更符合支持美國政府系統的代議民主原則」。

備忘錄還「點名」加州，說「某個州現有2200多萬非法移民」，把這些人口算進席位分配統計可能導致當地多出兩、三個國會議員席位。

川普表示，這是為了回擊激進左派，「你曾經可以自豪宣稱『我是美國公民。』但現在，極左正在消除這一概念，隱藏美國非法移民的數量，這都是泛左翼為了侵蝕美國公民權利的努力，而我不會容忍。」

已有民權組織表示要再提告川普政府，美國公民自由聯盟(ACLU)的投票權項目負責人何戴爾(Dale Ho)說，美國憲法要求人口普查統計身在美國的每一個人，川普無法選擇或挑選，這是在把人口普查當作武器來攻擊移民社區，有違憲法。

總統備忘錄用於管理聯邦政府下屬各部門和機構的行為、做法和政策，具法律效力，通常用於委派任務，指示特定的政府機構做某事或啟動監管流程。