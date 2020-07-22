拜登提7750億計畫 照顧老人和學前教育

民主黨準總統候選人拜登(Joe Biden)21日提出10年7750億元大計畫，擬創造300萬個工作機會、提高低收入戶退稅優惠、提倡退役軍人與長者照護，並提供所有3到4歲孩童學齡前托兒照顧；他也批評川普總統在新冠肺炎期間「放棄」國家。

拜登在德拉瓦州新堡市(New Castle)演說指出，這些政策旨在緩解勞工家庭的負擔，讓這些家庭享有應有的尊嚴與尊重。

美聯社報導，這是拜登第三次提出的大規模經濟復甦計畫，他上周提出2兆元環保提案，再前一周則提出7000億元計畫，提高美國購買美國製產品並投資新研發。

根據拜登新計畫，他承諾提供醫療補助計畫(Medicaid)給約80萬名等待居家與社區服務的民眾，提供所有年長者照護，並協助退役軍人填補退伍軍人機構的數萬個職缺，承諾增聘並訓練數萬名健康照護職員。

拜登也呼籲聯邦與州共同發起全民學齡前計畫，提供中低收入戶高達8000元的抵稅金(tax credit)，以協助支付育兒經費；他也計畫幫幼兒照護與教育人員加薪，提供非傳統工時獎金，並擴大家庭獲得課後與假期托兒的機會。

拜登進一步承諾增加全國托兒機構數量，並給願意開設托兒服務的企業抵稅金和聯邦直接補助。

他指托兒與長者照護計畫具有道德與經濟使命，除了可增加就業機會影響經濟，更可讓被迫離職育兒和照顧長者的美國人放下重擔。

美聯社指出，拜登向選民闡述新冠肺炎可能帶來的工作成長機會與因應新政策；相較之下，川普承諾重建歷來最強大的經濟，卻難以詳述第二任目標計畫。

拜登21日戴口罩向一小群保持社交距離的群眾表示，川普無法解釋他會如何幫助受創最嚴重的勞動家庭，他身為美國總統，卻未能通過最重要試驗，照顧全民；拜登說：「他放棄你們，放棄這個國家。」