福斯主播華勒斯專訪川普 獲讚「新聞典範」

「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)資深主播華勒斯(Chris Wallace)17日專訪川普總統過程激烈交鋒卻不失專業，表現可圈可點，對於川普回答漏洞隨時指正，讓新聞業界給出「堪稱A+等級」高評價，已被視為新聞專訪典範。

這段專訪是在17日錄製，19日播出，華勒斯與川普談到新冠肺炎、總統大選等話題，直接當面對他提出挑戰。當川普指責民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)企圖「削減警察預算」、「廢除警察」，華勒斯都當面提出更正，直說：「不，先生，他沒有。」

兩人你來我往相當激烈，甚至讓川普在受訪途中，數度停下來喊著白宮新聞秘書麥肯內尼(Kayleigh McEnany)要資料。

華勒斯有備而來，拿出新冠肺炎檢測數量、死亡率和確診率挑戰川普，直言疫情依舊嚴重。被問到是否對疫情太過樂觀，川普也顯得慌亂，只能說：「最後時間會證明我是正確的。」

華勒斯火力全開，問道「為什麼你們要抹黑佛奇(Anthony Fauci)」，並拿出白宮幕僚在社群媒體分享反佛奇的卡通圖樣，讓川普矢口否認。他的發問直接，讓總統喪失模糊焦點的空間，「邦聯旗冒犯人嗎？」、「你考慮強制全國民眾戴口罩嗎？」、「為什麼不增加點經費，讓學校更安全？」

他還問「白登老態龍鍾嗎？」川普回答：「我不會這麼說。」，但隨後他卻說白登「腦子有問題」(mentally shot)。

這段訪問在新聞從業人員之間廣受好評，前有線電視新聞網(CNN)華府分部主任，曾訪問過五位總統的桑斯諾(Frank Sesno)就稱讚：「這是A+的表現。」他認為華勒斯的表現，如同律師出庭前，交叉比對目擊證人證詞一樣。

美國大學(American University)新聞學教授珍‧霍爾(Jane Hall)也說：「你不拿出點對抗性，就無法和人家抗衡。」更有白宮員工匿名表示，川普看起來被問題殺得措手不及，看不出他在公開應答上有任何進步。

ABC電視台「夜線晚間新聞」(ABC News Nightline)資深製作人，貝塔格(Tom Bettag)，過去曾與偶爾代班的華勒斯合作，他點出訪問成功的關鍵。他說：「他超認真準備訪問，不斷檢視題綱，盡量找人諮詢給他意見，也為可能得到的答案做準備。他能做出好專訪，就是靠著過人的努力。」

不過，川普21日也表示，這段訪問讓自己佳評如潮；他在推文說：「謝謝大家對於我接受華勒斯福斯新聞網節目專訪的好評與讚賞。」

川普在推文中表示，這次專訪可能「寫下紀錄」，因為是在大熱天底下進行，「當時氣溫有華氏100度，很多事情因此變得有趣！」