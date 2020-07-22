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「這是地方權限」聯邦幹員逮示威民眾 國安部被告違憲

世界日報 / 記者顏伶如／綜合報導
這波示威抗爭在波特蘭市中心區持續已約兩個月。 美聯社
這波示威抗爭在波特蘭市中心區持續已約兩個月。 美聯社

俄勒岡州地方民代、宗教團體、法律專家21日聯合向位於波特蘭的聯邦區域法院提告，指控國土安全部、海關與邊境保護局(CBP)、聯邦保護局(FPS)、司法部法警局(U.S. Marshals Service)在示威抗爭事件中以不當手段羈押抗議民眾，明顯違憲。

民主黨籍俄州眾議員凱琳‧波爾(Karin Power)及賈妮‧布努(Janelle Bynum)，21日與權益組織和法律專家聯手對國安部等四個聯邦機關提告；訴狀中指出，警察如何執法屬於地方政府與州政府權限，「總統不能改變」。

國防部長艾思柏(Mark Esper)21日透過發言人表示，艾思柏已對聯邦機構表達關切。聯邦幹員穿著類似美軍在戰爭地區所穿的迷彩制服，現身於城市街道，如此狀況讓艾思柏頗為憂心。

五角大廈發言人霍夫曼(Jonathan Hoffman)指出，全美各地今年6月陸續出現反對種族歧視、警察暴力的示威抗爭以來，某些個案已引起艾思柏關注，因為制服類似的緣故，聯邦機構幹員被民眾誤認為美軍。

霍夫曼指出，艾思柏強調兩者之間必須要有明確區分，讓民眾能夠分辨。

這波示威抗爭在波特蘭市中心區持續已約兩個月。波特蘭市長惠勒(Ted Wheeler)20日說，原本已接近尾聲的抗議活動，由於聯邦幹員出現並且逮捕抗議人士，讓緊張情勢驟然升高，場面難以收拾。

哈特費爾德聯邦法院就在抗議區裡，建築物外牆遭到破壞，滿目瘡痍。

「今日美國報」報導，原本派駐於美墨邊境的司法部法警局特種作戰小組(U.S. Marshals Special Operations Group)、CBP特別部隊，近日都派遣幹員北上波特蘭，在示威抗議期間保護聯邦法院建築物。

波爾在訴狀中指出，聯邦政府有權保護聯邦建築物與人員，但聯邦政府無權過問波特蘭警務，最近幾天聯邦機關在波特蘭的行動，於法無據。

訴狀中表示，某些抗議人士是在離開現場的途中突然遭到身分不明的聯邦幹員逮捕，被捕地點已超過哈特費爾德聯邦法院領域，聯邦幹員不只侵犯州政府權限，也危害抗議人士受到憲法第一修正案保障的言論自由與集會自由。

訴狀中要求聯邦法院下令聯邦幹員停止行動，並且下令聯邦幹員若有正當理由要逮捕民眾，必須表明身分。

警察

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