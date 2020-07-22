參院報告：中國強推「數位獨裁」 美國應反制

聯邦參院21日提出報告，指稱中國正動用其上升的科技能力，遂行網路偵監控制，以及檢查資訊，範圍不僅在中國境內，甚至全世界都納進來。報告公布之際，美國正施壓盟邦，排除中國華為公司設備，不讓其參與5G網路，並準備制裁華為及其他中國公司。

路透報導，這份報告由參院外交委員會民主黨首席參議員梅南德茲(Robert Menendez)領銜，內容指出，中國動用的科技有人工智慧及生物識別等，以追蹤其公民、控制資訊。

報告公布之際，美、中關係日益緊張；川普總統指責中國該為新冠肺炎全球大流行負責，而且在貿易、人權及擴軍等方面耍詐。

報告指出，新冠疫情流行期間，中國更新其偵監科技使用方式，已蒐集到大量數據，外界回應此舉的迫切性因此升高。

報告中檢討北京的新法條，讓中方加強控制資訊，還投資在各類科技研發公司，而遂行監控的意圖。中國出口數位科技，是想增強自己在其他國家的影響力，試圖主導世界貿易組織(WTO)、世界衛生組織(WHO)之類國際機構。

梅南德茲在簡報中指出，中國一直在出口其數位獨裁、遂行獨裁的工具及戰術到全世界，而川普叫美國抽身，不再參與國際事務，結果讓世界領袖漸漸受到中國模式所吸引。

報告另提出反制中國崛起的建議，包括立法創設官方、民間合營集團，來研發美國5G科技，另成立「數位權利提升基金」(Digital Rights Promotion Fund)，反擊中國的大規模偵監。此外，參院報告還支持創設網路軍事學院，希望美國總統能領導國際聯盟，共同致力於反制中國。