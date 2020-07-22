川普對中國兩手策略！公開強硬 名下產業卻大量買中貨

過去幾個月來，川普總統對於美中關係處理不斷營造「強硬」形象，但現在卻傳出兩手策略：公開場合對於中國嚴詞批判，名下產業私底下卻向中國大量進口。有線電視新聞網(CNN)21日報導，根據海關進口出資料彙整機構ImportGenius統計，從2019年9月迄今，川普擁有產業向中國進口商品累計重量逾8公噸。

有線電視新聞網指出，川普名下產業進口的中國商品當中，有6公噸在去秋季運抵位於紐約的「川普國際飯店」(Trump International Hotel)，就在貨運送達目的地當天，川普在2019年9月3日的推特發文寫道：「我們跟中國的磋商進行相當順利。」

報導指出，從上海港口出貨的一批重量達2公噸貨運，內含木材及玻璃展示櫃，則在兩個月前送達「洛杉磯川普國家高爾夫球場」(Trump National Golf Club Los Angeles)；在同一個時間點，川普對於中國的抨擊力道逐漸加強，針對中國處理疫情失當緊咬不放，包括貨櫃抵達洛杉磯港口的兩天之後，在推文指責「中國無能」(incompetence of China)，並指控中國展開「全球大屠殺」(mass Worldwide killing)。

川普贏得2016年總統大選後表示，家族企業已交棒給兩個兒子，然而川普一直沒有完全放棄對於名下產業的控制權，到目前為止也仍擁有持股。川普企業的日常經營，川普是否扮演某種角色，外界無法得知。

有線電視新聞網指出，川普名下產業從中國大量進口商品，顯然與川普從2016年大選以來最響亮的經濟口號「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)背道而馳。

2017年4月，川普簽暑行政命令，要求聯邦政府機關採購時必須「買美國貨」，2019年1月又頒布另一道行政命令，要求基礎建設計畫也應以採購美國貨為主。

白宮及川普集團並未對有線電視新聞網的報導置評。