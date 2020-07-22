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美瘋傳口罩鐵線為5G天線會致腦癌 媒體打臉：勿信謠言

香港01 / 卡洛兒
美國社群瘋傳口罩鐵線為5G天線會致癌。示意圖。 圖／聯合報系資料照片
美國社群瘋傳口罩鐵線為5G天線會致癌。示意圖。 圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情肆虐全球，美國繼續錄得全球最多確診及死亡個案，截止昨日（20日），美國累計確診數目增至近378萬宗，死亡人數達14萬。美國疫情嚴重，當地民眾防疫意識鬆散，近日當地社交媒體更瘋傳一個謠言，聲稱口罩中的鐵線是「5G天線」，指政府可以透過天線傳送訊號追蹤及控制人，嚴重更可導致腦癌。美國傳媒紛紛落力闢謠，呼籲民眾千萬別亂信謠言放棄戴口罩。

近日美國社交網絡瘋傳一段影片，片中可見一個女士手握口罩，聲稱她在網上用Google搜尋過後，發現口罩竟藏有「殺害我們」的東西，於是她用剪刀剪開口罩拿出鐵線，聲稱生產商把「5G天線」放入口罩，「5G天線會向腦部釋放訊號，令你患上腦癌，甚至死亡。」。謠言荒誕絕倫，該段影片卻在Twitter有逾1.4億觀看次數，逾萬次轉發，不少網民相信並四出勸告朋友戴口罩絕不健康，甚至會有危險。

美國電視台哥倫比亞廣播公司（CBS）特別製作影片闢謠，片中主持人首先引述伊利諾伊州公共衛生部的定義，指口罩中的鐵線負責令口罩緊貼使用者的鼻樑，加強口罩封閉性。他續指其早於1970年，已有人註冊外科口罩連鼻樑鐵線的設計專利，遠較電訊服務中的1G早上10年，比5G服務還要早上48年，因為5G技術於2018年才面世。主持人重申，口罩內有鐵線已是數十年的事，故網上謠傳口罩內的鐵線是「5G天線」，絕對不正確。

早於4月，網絡已謠傳稱5G會抑制人類的免疫系統，病毒或會利用網絡的無線電波加速傳播，英國廣播公司（BBC）報道，4月初兩個分別在伯明翰和默西塞德郡的5G訊號塔接連被縱火，原因就是與謠言有關，令官方及相關電訊機構不得不闢謠，情況讓人擔憂。

延伸閱讀：

日本節目實測4款土炮口罩　底褲笠頭猶如無戴　胸圍口罩竟有效？

【網絡謠言】「5G助散播病毒」論廣傳　英電訊工程人員遭死亡恐嚇

文章授權轉載自《香港01》

口罩 疫情 新冠肺炎

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