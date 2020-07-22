聯航營收大減87% 6000員工離職後預計本季燒錢略慢

經濟日報 / 編譯季晶晶/ 綜合外電
聯合航空21日公布第2季財報，疫情造成需求驟降，營收比去年同期大減87%，優於分析師預期，但虧損仍高達16.3億美元。路透
聯合航空21日公布第2季財報，疫情造成需求驟降，營收比去年同期大減87%，優於分析師預期，但虧損仍高達16.3億美元。路透

聯合航空周二（21日）公布，由於疫情造成旅遊需求急凍，第2季虧損16.3億美元。

在止於6月30日的上季，聯航營收驟降至14.8億美元，比去年同期的114億美元大減87%。但此一減幅不如外界預期的那樣糟，優於分析師預期的13.2億美元。

總部設在芝加哥的聯航說，預期第3季燒錢速度可以自第2季的每日4000萬美元減至每日2500萬美元。為刪減開支，聯航已減班成千上萬航次，且有逾6000名員工接受離職提議。該公司本月稍早警告，9月底聯邦薪資補助到期時，3.6萬名員工的工作可能不保。

展望第3季，聯航說，戴客量可能比一年前少65%，會「以未來60天滾動分析為準，積極評估和取消班次，直至看見需求復甦的訊號」。聯航預期7月航班滿座率為45%，少於15%的班次可以有逾70%的滿座率。

該公司業務有一個亮點是貨運。在增加逾4800班貨運航次後，聯航上季貨運營收較一年前躍增36%至4.02億美元。該部門在整間公司的營收占比高達27%，遠優於2019年第2季時的3%。

調整過後，聯航每股虧損9.31美元，相較下，Refinitiv訪調分析師的預估是每股9.02美元。聯航描述上季是「94年歷史裡最艱困的財務季度」。

聯航股價盤後交易上揚0.2%。

聯航 疫情 芝加哥

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