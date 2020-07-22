波特蘭市區裸女對員警張開雙腿示威 照片網路瘋傳

「讓波特蘭保持怪異」(Keep Portland Weird)向來是當地老幼皆知的響亮口號，周末期間波特蘭市中心區抗議現場的一名裸女，以實際行動讓這股「城市精神」更加發揚光大，新聞照片橫掃各大媒體，引發網路瘋傳，這名身分有待確認的女子，則被網友喻為「裸身雅典娜」(Naked Athena)。

「俄勒岡人報」(The Oregonian)攝影記者基連(Dave Killen)18日凌晨時分，在波特蘭市中心區抗議現場拍下的一張照片，近日獲得其他媒體大量轉載。這張照片是從一名全身赤裸的婦女背後所拍，這名婦人坐在馬路上，雙腿叉開，距離她只有幾步之遙的正前方，則站著一排警察。

基連從17日晚間便在抗議現場採訪，工作大約5小時後，18日凌晨約1時45分，突然看到一名光著身體、戴著黑色口罩與絨線帽的婦人走到馬路中央，擺出各種芭蕾舞姿勢。

「俄勒岡人報」報導，基連回憶當時情景時表示：「所有人都嚇一跳，有點不知所措。」

基連表示，當時警方發射的胡椒彈就落在這名婦女的腳邊，一名帶著自製盾牌的抗議人士跑過來想幫她擋住，不過這名婦人卻拒絕協助，側身躲開。

基連說，這名婦人從頭到尾除了對警察擺姿勢外，不發一語，她出現在抗議現場的十分鐘後，警方就撤退了，而她在警方離開之後，也悄悄消失於人群之間。