美疫情再起　川普和黨內國會領袖商討第二波紓困救經濟

聯合報 / 編譯陳韋廷／即時報導

在歐盟峰會敲定經濟復甦基金刺激計畫後，美國也正趕著在首輪紓困案到期之前，針對新一輪刺激經濟紓困計畫展開討論，但在美國疫情危機加劇、首輪紓困案即將到期之際，白宮和參院共和黨人間的分歧，以及國會兩黨的差異正給第二輪紓困案帶來了新的挑戰。

美聯社報導，美國總統川普20日召集共和黨領袖在白宮討論紓困計畫，參院多數黨領袖麥康諾準備未來幾天推出規模一兆美元（約台幣29.5兆元）的草案，但川普批評該案用在病毒檢測的預算過多，並堅持廢除薪資稅，這一分歧恐讓法案快速通過。

川普在會談開始時說，「我們已經取得了很多進展」，但稱「不幸地，這是非常艱難的事情」。除麥康諾外、與會的還有眾院少數黨領袖麥卡錫、副總統潘斯、財長米努勤與白宮幕僚長梅多斯。

由於每周六百美元的失業援助計畫即將到期，米努勤希望本月底前通過法案，並預期一兆美元的新紓困案將對苦苦掙扎的經濟產生「重大影響」。米努勤21日也跟梅多斯參加眾院議長波洛西主持的會議，跟參院民主黨領袖舒默商討麥康諾提出的草案。

麥康諾提出的紓困草案料將包含讓失業者返回工作崗位，降低失業救濟金，另有750億美元來幫助學校復課。此外，還可能包括再次向每位國民發放1200美元紓困支票。

此前，美國已向每位國民直接提供最高1200美元的紓困金，外加每名17歲以下小孩500美元的款項。

失業 白宮

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