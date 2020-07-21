憾！孕婦染疫戴呼吸器緊急生產 寶寶平安她卻不敵病魔離世

新冠肺炎（COVID-19）為全球帶來不少悲劇，一名確診孕婦努力誕下女兒，可惜敵不過病魔逝世。美國明尼蘇達州一名媽媽原本正準備迎接第3胎，但6月份出現新冠肺炎症狀，後來情況不斷惡化，得在戴呼吸器的情況下緊急剖腹，雖然早產的女嬰狀況良好，但媽媽卻要使用人工心肺（ECMO），但病情沒有改善，於周日（19日）離世，她的丈夫希望大眾面對疫情要保持謹慎。

根據外媒報導，一名35歲孕婦奧羅拉（Aurora）在6月初出現新冠肺炎病徵，第一次接受病毒測試呈陰性但症狀仍持續，醫生要求她留在家中，因為檢測結果未必準確。丈夫杜蘭（Juan Duran）說妻子平日很健康，沒有長期疾病，「從未想過這種事會發生在我們的家庭」。

後來奧羅拉不停咳嗽和呼吸困難，6月14日她再度被送往醫院，而且馬上插管及注射鎮靜劑，杜蘭還以為妻子只要住院幾日就沒事，沒想到新冠肺炎的影響如此嚴重。23日醫生突致電說要進行緊急剖腹生產，希望可以挽救她和寶寶的性命。奧羅拉因此比預產期早10週誕下寶寶，女兒安德里亞（Andrea）身體健康，雖然出生後要待在嬰兒重症監護房（NICU）但狀況良好。

奧羅拉在剖腹過程中一直戴上呼吸器，不過之後的情況持續惡化，醫生只能讓她使用ECMO（人工心肺），讓儀器從體外執行心臟及肺部功能，不過直至近日院方稱他們無法再為奧羅拉提供ECMO，院方指ECMO是高度專業服務，不能提供用於長期治療新冠肺炎，它屬於創傷及心血管手術的一部分，原用於短期急救護理。

杜蘭稱醫生希望將奧羅拉轉到另一間可提供ECMO治療的醫院，但所有的請求都被拒絕，他接受媒體採訪是希望妻子可得到治療，及讓更多人重視新冠病毒的危險性，採取足夠的防疫措施保護自己及家人，「請保持謹慎，因為你可能像我妻子一樣健康，但最終仍會躺在ICU戴上呼吸機」，不過杜蘭日前在眾籌專頁「GoFundeme」交代，妻子奧羅拉已經於周日（19日）離世。

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文章授權轉載自《香港01》