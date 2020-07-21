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白登民調領先 但華郵曝「4個關鍵」選情轉向川普

世界日報 / 編譯林育正／綜合20日電

根據華盛頓郵報和ABC新聞19日全國民調，民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)支持度領先15個百分點；不過有四個關鍵，可能讓選情對川普總統得利。

1.最高法院出現空缺

最高法院大法官魯絲‧金斯柏(Ruth Bader Ginsburg)17日宣布因癌症復發，必須接受化療。目前高院保守派勢力以五比四領先，若金斯柏在11月總統大選前不幸病逝或退休，她的繼任者將由川普總統任命。26%川普支持者表示，最高法院大法官任命是大選中最重要的議題，因此能為他拉抬選情，符合保守派選民的胃口。

2.潛在選民改變

目前白登民調領先，不過這幾乎是以已註冊選民做為對象的調查。但隨著選舉越來越近，民調人員將改變統計模型，著重潛在選民，便是尚未註冊，但會篤定參與投票的民眾。舉例來說， 孟莫斯大學(Monmouth University)針對賓州居民進行民調，白登領先13個百分點。但設定為高投票率，他的領先縮小到10%，若是低投票率，就只有7%。

在2016年，民調使喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的支持率過度膨脹。川普和共和黨支持者投票率較高，對選戰較為熱衷，因此日後的民調可能顯示對川普有利。

3.白登搞砸選情

白登曾說出「支持川普不是黑人」等爭議發言，最近他保持低調，就被川普則指責他只會躲在地下室。不只是疫情讓造勢活動停擺，白登不接受全國性媒體訪問，或召開任何記者會，部分原因也是希望讓川普成為焦點自毀前程。這樣的戰略目前看似有用，但就怕白登自己再搞失言烏龍。畢竟最終，兩人還是得上辯論台決戰；疫情也有可能降溫，使傳統造勢活動恢復進行。

4.新冠肺炎疫情

新冠肺炎疫情讓使川普支持度持續下滑，有匿名顧問就透露，川普已完全不管疫情；不過問任何數據和確診人數。疫情可能影響投票意願，而最不畏懼病毒，可能出門投票的，正是共和黨和川普支持者。

川普 投票率 疫情 民調

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